От "розовых очков" до разочарования: названы четыре ключевых этапа прогресса в карьере

Исследователи обнаружили, что каждый из нас в тот или иной момент своей карьеры находится на одном из этих этапов — увы, не все они приятные.

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День в офисе может напоминать эмоциональные американские горки, когда мы переживаем полный спектр эмоций: от воодушевления в начале рабочего дня и до опустошения по его завершению. Теперь исследователи обнаружили, что наша карьера в действительности представляет собой нечто подобное, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые сосредоточились на понимании того, какие этапы мы проходим по мере того, как продвигаемся по карьерной лестнице: оказалось, этот путь весьма похож на американские горки и сопровождается множеством взлетов и падений.

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Исследователи из Университета Бата сосредоточились на изучении карьер юристов, однако, по словам ведущего автора исследования, доктора Стефани Густафссон, вероятно, результаты также применимы к любой другой профессиональной сфере.

В ходе исследования ученые опросили полсотни юристов на разных этапах их карьеры. Ученые обнаружили, что продвижение к высшей ступени партнера, по сути, стало организующим принципом всей трудовой жизни юристов. Однако ученые также заметили, что в конце этого пути юристов, увы, ждало разочарование. В общей сложности ученые обнаружили, что существует четыре основных этапа карьеры, которые проходят люди. На каком этапе сегодня находитесь вы?

В "розовых очках"

Результаты показывают, что в начале карьеры люди, как правило, испытывают волнение и предвкушение. Реципиенты рассказали, что в этот период партнеры компании выступали в качестве наставников для молодых сотрудников, что сопровождалось массой положительных эмоций.

При этом ученые также заметил, что цель "стать партнером" с самого начала закрепляется как жизненно важная, а новых сотрудников по сути учат ценить тяжкий труд, преданность делу и самопожертвование. Кроме того, именно на этом моменте люди начинали "прописывать" свою семейную и общественную жизнь, вознося на пьедестал работу. Некоторые также отмечали, что в этот момент именно коллеги оказывали поддержку вместо родственников и семьи.

"На иголках"

Воодушевление прошло и на смену ему приходит следующий этап карьеры — это тревога и страх. На этом этапе ученые обнаружили, что эмоции людей становятся преимущественно негативными.

Дело в том, что на этом этапе карьеры борьба за продвижение по службе становится все более напряженной, а партнеры, когда бывшие наставниками, теперь могут стать теми, кто будет препятствовать повышению.

Исследования показывают, что процесс голосования за партнерство юриста в действительности оказывается чрезвычайно изнурительным и напряженным. При этом некоторые реципиенты также сообщают, провал на этом этапе может оказаться настолько стыдным и болезненным, что у многих появляется желание покинуть фирму.

"Блестящий приз"

Впрочем, порой весь этот стресс, тревожность и тяжелая работа окупаются с лихвой, когда сотруднику удается достигнуть верхней ступеньки — в случае с юристами, речь идет о достижении заветного партнерства.

Результаты исследования свидетельствуют о том, достижение партнерства в конечном итоге наполняют нас эмоциями гордости и радости. Фактически человек достигает пика своей карьеры и это вызывает сильнейшую эмоциональную реакцию.

Авторы исследования также обнаружили, что на этом этапе эмоциональная связь юристов с компанией глубоко укореняется. На этом этапе юристы чувствовали большую связь со старшими членами команды, наконец, видя в них равных, а не привратников.

Также ученые заметили, что именно на этом этапе юристы позволили семье и друзьям вернуться в свою жизнь.

"Все по-прежнему"

Увы, все положительные эмоции третьего этапа не могут длить вечно. В скором времени наступает эмоциональный этап, когда чувство радости сменяется разочарование.

Реципиенты рассказали, что после достижения заветного партнерства и прошествии некоторого времени заметили, что радость сменилась разочарованием. В основном это связано с тем, что по достижению этой большой цели в их жизни мало что изменилось.

По словам Густафссона, по достижении четвертого этапа юристы приступили к обучению младших юристов, тем самым запустив этот цикл снова.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, может ли алкоголь помочь в продвижении по карьерной лестнице.