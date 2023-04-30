Никакой пользы. Ученые рассказали, может ли алкоголь помочь в продвижении по карьерной лестнице

Несмотря на то, что в Восточной Азии пьянство после работы является неотъемлемой частью общения с коллегами, ученые обнаружили, что это не гарантирует карьерного роста.

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Известно, что в Восточной Азии употребление алкоголя после работы является неотъемлемым аспектом построения профессиональных отношений. Таким образом коллеги и руководство пытаются выстроить более доверительные и профессиональные отношения, пишет SciTechDaily.

В новом исследовании ученые из Японии, Тайваня и Южной Корее сосредоточились на изучении того, как потребление алкоголя в действительности может помочь в построении профессиональных отношений и продвижении по карьерной лестнице. Отметим, что поводом для проведения данного исследования стала статистика, свидетельствующая о том, что половина населения Восточной Азии имеет ту или иную степень непереносимости алкоголя или придерживается здорового образа жизни, который исключает пьяные посиделки с коллегами.

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Ученые полагают, что результаты их исследования станут приятным открытием для тех, кто предпочитает не использовать алкоголь в качестве средства продвижения по карьерной лестнице. Новое исследование показывает, что те, кто пьют после работы с коллегами и начальством, на самом деле, не обладают никакими преимуществами, чтобы продвигаться вперед по карьерной лестнице.

По словам соавтора исследования, экономиста из Высшей школы государственной политики Токийского университета, профессора Дайдзи Кавагути, они с коллегами не нашли оправдания потребления алкоголя с целью улучшения результатов на рынке труда, несмотря на распространенное мнение, что это так.

В ходе исследования ученые опросили работающих мужчин в возрасте от 25 до 59 лет. В общей сложности они ответили на 45 вопросов, в том числе о здоровье, привычках, потреблении алкоголя, финансах, а также количество рабочего времени в неделю. Кроме того, участники опроса проверили свою толерантность к алкоголю с помощью простого теста. В общей сложности в опросе приняли участие 3,5 тысячи респондентов.

Отметим, что исследователи сосредоточились на изучении азиатских мужчинах не только из-за культуры потребления алкоголя, но и из-за синдрома алкогольного прилива, или "азиатского прилива", который заставляет людей:

краснеть;

испытывать головные боли;

испытывать тошноту.

По словам Кавагути, они с коллегами стремились выяснить, в действительности ли алкоголь играет какую-то роль в продвижении по карьерной лестнице. Результаты исследования свидетельствуют о том, что толерантные к алкоголю мужчины пьют чаще и с каждым разом все больше, однако это никак не влияет на уровень их доходов или продвижение в карьере.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему умственная работа утомляет не меньше физической.