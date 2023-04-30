Жодної користі. Вчені розповіли, чи може алкоголь допомогти в просуванні кар'єрними сходами

Попри те, що в Східній Азії пияцтво після роботи є невід'ємною частиною спілкування з колегами, вчені виявили, що це не гарантує кар'єрного зростання.

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Відомо, що в Східній Азії вживання алкоголю після роботи є невід'ємним аспектом побудови професійних стосунків. Так колеги та керівництво намагаються вибудувати більш довірчі та професійні стосунки, пише SciTechDaily.

У новому дослідженні вчені з Японії, Тайваню та Південної Кореї зосередилися на вивченні того, як споживання алкоголю насправді може допомогти в побудові професійних стосунків і просуванні кар'єрними сходами. Зазначимо, що приводом для проведення цього дослідження стала статистика, яка свідчить про те, що половина населення Східної Азії має той чи інший ступінь непереносимості алкоголю або дотримується здорового способу життя, який виключає п'яні посиденьки з колегами.

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Вчені вважають, що результати їхнього дослідження стануть приємним відкриттям для тих, хто вважає за краще не використовувати алкоголь як засіб просування кар'єрними сходами. Нове дослідження показує, що ті, хто п'ють після роботи з колегами та начальством, насправді не мають жодних переваг, щоб просуватися вперед кар'єрними сходами.

За словами співавтора дослідження, економіста з Вищої школи державної політики Токійського університету, професора Дайдзі Кавагуті, вони з колегами не знайшли виправдання споживання алкоголю з метою покращення результатів на ринку праці, попри поширену думку, що це так.

Під час дослідження вчені опитали працевлаштованих чоловіків віком від 25 до 59 років. Загалом вони відповіли на 45 питань, зокрема про здоров'я, звички, споживання алкоголю, фінанси, а також кількість робочого часу на тиждень. Окрім того, учасники опитування перевірили свою толерантність до алкоголю за допомогою простого тесту. Загалом в опитуванні взяли участь 3,5 тисячі респондентів.

Зазначимо, що дослідники зосередилися на вивченні азійських чоловіків не лише через культуру споживання алкоголю, а й через синдром алкогольного припливу, або "азійського припливу", який змушує людей:

червоніти;

відчувати головний біль;

відчувати нудоту.

За словами Кавагуті, вони з колегами прагнули з'ясувати, чи насправді алкоголь відіграє якусь роль у просуванні кар'єрними сходами. Результати дослідження свідчать про те, що толерантні до алкоголю чоловіки п'ють частіше та з кожним разом усе більше, проте це ніяк не впливає на рівень їхнього доходу чи просування в кар'єрі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому розумова робота втомлює не менше, ніж фізична.