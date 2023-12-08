Пришло время: ученые призывают мир объявить новую эпоху на Луне

Люди уже влияют на географию Луны и ситуация будет становиться только хуже, считают исследователи.

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Луна уже давно перестала быть местом, где нет следов человеческой деятельности, согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Geoscience. На ее поверхности можно обнаружить не отпечатки следов астронавтов, но и разбитые космические аппараты, недействующее оборудование и многое другое. Ученые считают, что люди стали главной силой, которая влияет на географию спутника Земли и в ближайшем будущем ситуация будет становиться только хуже. Это связано с увеличением количества лунных миссий, пишет ScienceAlert.

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Исследователи призывают мир объявить новую эпоху на Луне – лунный антропоцен и этот период ее истории начался с приземления первого аппарата землян на спутнике Земли в 1959 году. Этим аппаратом была советская "Луна-2".

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По словам ученых, на Земле антропоцен начался с того момента, когда люди начали сильно влиять на планету. Точно так же на Луне антропоцен уже начался, но нужно предотвратить огромный ущерб, который люди могут нанести спутнику Земли.

Люди умеют хорошо внедряться в разнообразную и странную среду и процветать в ней. Но в то же время, куда бы не пришли люди, они везде оставляют доказательства своего существования.

В частности, человечество уже засорило околоземное пространство огромным количеством мусора. То же самое люди уже начали делать на Луне в виде разбитых космических аппаратов, неработающего оборудования и других следов деятельности человека. При этом на Луне появляются новые кратеры из-за падения аппаратов или их успешного приземления, что меняет поверхность нашего спутника.

Ученые считают, что нужно уже начать проводить оценку действующего и потенциального ущерба, который наносит человек Луне.

Также авторы исследования говорят, что человеческая деятельность уже негативно влияет на перемещение лунной почвы или реголита, что приводит к его изменению и разрушению. В ближайшие 50 лет ландшафт Луны может стать совершенно другим.

Ученые говорят, что нужно избавить от мифа, что Луна всегда будет такой, какой мы ее знаем. Человеческая деятельность привела к гораздо большим изменениям, чем многие осознают, и люди могут нанести еще больший ущерб лунной среде, включая запасы водяного льда и разреженную экзосферу, которая находится над поверхностью спутника.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что древние звезды создавали более тяжелые химические элементы, чем все известные сегодня. Древние звезды могли создавать химические элементы с атомной массой более 260.

Также Фокус писал о том, что ученые предложили новый способ обнаружить признаки внеземной жизни на спутнике Сатурна Энцеладе. Ученые считают, что для обнаружения признаков жизни на океаническом спутнике не нужно садиться на его поверхность.