Идеальный рождественский бутерброд из остатков: ИИ предлагает добавить необычный ингредиент

ChatGPT составил рецепт идеального праздничного сандвича, который, по мнению искусственного интеллекта, никого не оставит равнодушным.

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Рождественские и новогодние праздники неумолимо приближаются, а вместе с ними и заботы о том, что должно быть на рождественском столе. Многие согласятся, что не менее важной является и еда, которую мы готовим на следующий день после праздников. Как правило, в рецептуру входят остатки роскоши с рождественского и новогоднего стола из которых можно приготовить что-то вкусное, пишет Daily Mail.

Одним из таких блюд является рождественский сандвич, который как раз и готовиться из остатков того, что осталось от праздничного застолья. Можно долго спорить о том, каким именно должен быть рецепт идеального рождественского сандвича, а потому исследователи обратились за помощью к искусственному интеллекту.

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Подобрать идеальную рецептуру рождественского сандвича доверили ChatGPT. По Версии ИИ-бота секрет идеального праздничного бутерброда кроется в 6 ключевых ингредиентах, а именно:

жареная индейка — можно использовать остатки рождественской или приготовить свежую; начинка для индейки — традиционно используется начинка из шалфея и лука, считается, что это придаст аромат и праздничный вид; клюквенный соус — добавит сладости; подливка — несколько капель улучшат вкус сандвича; хлеб — предлагается использовать сытный деревенский хлеб или мягкую булочку.

Однако наиболее удивительным оказался 6 ингредиент, который искусственный интеллект предлагает использовать в рождественском сандвиче — речь идет о кусочке сыра бри или любого другого мягкого сыра. Кто-то может удивиться, однако ИИ-бот считает, что именно этот ингредиент поможет сбалансировать вкус.

Кроме того, предполагается, что в рождественский сандвич можно добавить ветчину или бекон, а также слой брюссельской капусты, чтобы придать блюду пикантный вкус.

К слову, ранее ChatGPT уже попытался составить рецепт идеального английского завтрака, по мнению ИИ в него должны входить: хрустящий бекон, яйца, свиные колбаски и тост.

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