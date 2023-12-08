Ідеальний різдвяний бутерброд із залишків: ШІ пропонує додати незвичайний інгредієнт

ChatGPT склав рецепт ідеального святкового сандвіча, який, на думку штучного інтелекту, нікого не залишить байдужим.

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Різдвяні та новорічні свята невблаганно наближаються, а разом із ними й турботи про те, що має бути на різдвяному столі. Багато хто погодиться, що не менш важливою є і їжа, яку ми готуємо наступного дня після свят. Як правило, до рецептури входять залишки розкоші з різдвяного та новорічного столу, з яких можна приготувати щось смачне, пише Daily Mail.

Однією з таких страв є різдвяний сандвіч, який якраз і готується із залишків того, що залишилося від святкового застілля. Можна довго сперечатися про те, яким саме має бути рецепт ідеального різдвяного сандвіча, а тому дослідники звернулися по допомогу до штучного інтелекту.

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Підібрати ідеальну рецептуру різдвяного сандвіча довірили ChatGPT. За Версією ШІ-бота секрет ідеального святкового бутерброда криється в 6 ключових інгредієнтах, а саме:

смажена індичка — можна використати залишки різдвяної або приготувати свіжу; начинка для індички — традиційно використовується начинка з шавлії та цибулі, вважається, що це додасть аромату та святкового вигляду; журавлинний соус — додасть солодкості; підлива — кілька крапель поліпшать смак сандвіча; хліб — пропонується використовувати ситний сільський хліб або м'яку булочку.

Однак найдивовижнішим виявився 6 інгредієнт, який штучний інтелект пропонує використати в різдвяному сандвічі — йдеться про шматочок сиру брі або будь-якого іншого м'якого сиру. Хтось може здивуватися, проте ШІ-бот вважає, що саме цей інгредієнт допоможе збалансувати смак.

Крім того, передбачається, що в різдвяний сандвіч можна додати шинку або бекон, а також шар брюссельської капусти, щоб надати страві пікантного смаку.

До речі, раніше ChatGPT вже спробував скласти рецепт ідеального англійського сніданку, на думку ШІ, до нього мають входити: хрусткий бекон, яйця, свинячі ковбаски та тост.

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