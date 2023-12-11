Неприятная правда о васаби: эксперты говорят, что вы никогда не пробовали настоящую приправу

Исследователи говорят, что большинство людей в мире не знают вкуса настоящего васаби.

Related video

Любители японской кухни со всего мира согласятся с тем, что незабываемый вкус суши придает пикантность васаби. Правда, по словам экспертов, большинство из почитателей суши никогда в жизни не пробовали настоящий васаби, пишет IFLScience.

"Масштабы потребления поддельного васаби в мире просто огромны. Например, в Японии, на родине этой приправы, потребление поддельного васаби достигает 95%", — говорит президент компании Pacific Coast Wasabi Брайан Оутс.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Если мы никогда не ели настоящий васаби, тогда что нам подают вместе с суши? По словам экспертов, чаще всего это смесь хрена, горчицы и некоторых красителей, придающих "васаби" характерный зеленый оттенок. Настоящий же васаби получается из Эвтремы японской – многолетнего травянистого растения, а если быть точнее из корневища этого растения. Оно произрастает в Японии как естественным путем, так и культивируется.

Несмотря на то, что хрен и васаби находятся в далеком родстве, между ними существуют существенные различия, когда речь заходит о вкусовых качествах. Дело в том, что настоящий васаби имеет более нежный, сложный и сладковатый вкус, чем подделка с использованием хрена.

Такой вкус, вероятно, связан с химическими веществами – изотиоцианатами (горчичными маслами).

"Хрен имеет другой профиль изотиоцианатов, и эту разницу можно почувствовать. Проблема в том, что не многие люди пробовали оригинальный вкус васаби, поэтому они не знают, что именно пробуют", — говорит доцент кафедры пищевых продуктов в Университете Линкольна Джеффри Сэвидж.

Причины того, почему так мало людей пробовали настоящий васаби, могут заключаться в кулинарных нюансах, а также экономических. Настоящий васаби очень привередлив в приготовлении. Химическая реакция, в результате которой появляются изотиоцианаты, вызывающие жжение во рту, требуют очень мелкого натирания корневища, но даже в этом случае пикантный вкус быстро исчезает.

Само растение также сложно выращивать, для этого необходимо поддерживать постоянные поток воды, тень и круглогодичную температуру в диапазоне от 8 до 20 °C. Такие условия выращивания приводят к тому, что цена на один килограмм васаби составляет 250 долларов. В это же время, стоимость хрена в 25 раз дешевле, чем настоящего васаби, тем более что первый намного дольше сохраняет свои вкусовые качества.

Напомним, группа японских исследователей сделала удивительное открытие о васаби — жгучей зеленой приправе, которая входит в состав суши. Оказывается, это острое лакомство не просто усиливает вкус — оно может улучшить вашу память.