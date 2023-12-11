Неприємна правда про васабі: експерти кажуть, що ви ніколи не куштували справжню приправу

Дослідники кажуть, що більшість людей у світі не знають смаку справжнього васабі.

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Шанувальники японської кухні з усього світу погодяться з тим, що незабутнього смаку суші надає пікантність васабі. Щоправда, за словами експертів, більшість із шанувальників суші ніколи в житті не куштували справжній васабі, пише IFLScience.

"Масштаби споживання підробленого васабі у світі просто величезні. Наприклад, у Японії, на батьківщині цієї приправи, споживання підробленого васабі сягає 95%", — каже президент компанії Pacific Coast Wasabi Браян Оутс.

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Якщо ми ніколи не їли справжній васабі, тоді що нам подають разом із суші? За словами експертів, найчастіше це суміш хрону, гірчиці та деяких барвників, що надають "васабі" характерного зеленого відтінку. Справжній же васабі отримують з Евтреми японської — багаторічної трав'янистої рослини, а якщо бути точніше, з кореневища цієї рослини. Вона росте в Японії як природним шляхом, так і культивується.

Попри те, що хрін і васабі перебувають у далекій спорідненості, між ними існують суттєві відмінності, коли мова заходить про смакові якості. Річ у тім, що справжній васабі має ніжніший, складніший і солодкуватий смак, ніж підробка з використанням хрону.

Такий смак, імовірно, пов'язаний із хімічними речовинами — ізотіоціанатами (гірчичними оліями).

"Хрін має інший профіль ізотіоціанатів, і цю різницю можна відчути. Проблема в тому, що не багато людей куштували оригінальний смак васабі, тож вони не знають, що саме куштують", — каже доцент кафедри харчових продуктів в Університеті Лінкольна Джеффрі Севідж.

Причини того, чому так мало людей куштували справжній васабі, можуть полягати в кулінарних нюансах, а також економічних. Справжній васабі дуже вибагливий у приготуванні. Хімічна реакція, внаслідок якої з'являються ізотіоціанати, що спричиняють печіння в роті, вимагають дуже дрібного натирання кореневища, але навіть у цьому разі пікантний смак швидко зникає.

Саму рослину також складно вирощувати, для цього необхідно підтримувати постійні потік води, тінь і цілорічну температуру в діапазоні від 8 до 20 °C. Такі умови вирощування призводять до того, що ціна на один кілограм васабі становить 250 доларів. Водночас вартість хрону в 25 разів дешевша, ніж справжнього васабі, тим паче що перший набагато довше зберігає свої смакові якості.

Нагадаємо, група японських дослідників зробила дивовижне відкриття про васабі — пекучу зелену приправу, яка входить до складу суші. Виявляється, ці гострі ласощі не просто підсилюють смак — вони можуть поліпшити вашу пам'ять.