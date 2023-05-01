Суші та роли: чим відрізняються страви, і що між ними спільного

Відмінності між суші та ролами видно з першого погляду, попри використання схожих інгредентів.

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Суші та роли, традиційні страви японської кухні, давно сподобалися українцям. І якщо раніше це були дорогі позиції в ресторанах, то сьогодні дозволити собі їх може кожен у кафе чи суші-барах. Попри популярність цієї їжі, далеко не всі досі знають, у чому різниця між суші та ролами. А вона є, до того ж істотна. Ресурс Foodies Family назвав основні відмінності між цими стравами.

Почнемо з того, що поєднує суші та роли використання рису з високим вмістом клейковини, рисового оцту, соєвого соусу та морепродуктів. На цьому схожість закінчується.

Суші та роли подаються з імбиром, соєвим соусом і васабі Фото: Picture Alliance

Зовнішній вигляд

Різницю між суші та ролами видно з першого погляду. Суші — це довгий рисовий пиріг із акуратно розташованим зверху шматком риби, креветки або восьминога,перев'язаний смужкою норі.

Слово "роли" походить від англійської roll, що в перекладі означає рулет або пакунок. Роли справді більше схожі на рулети. Іноді вони мають різну форму: як начинка використовується норі, а зовні посипається рис із рибною ікрою.

Інгредієнти

Для суші, як говорилося, використовується спеціальний рис і навіть лосось, вугор, восьминіг чи креветки. Начинка для ролів може бути будь-якою. Морепродукти — найкращий варіант, але їх можна замінити або поєднувати з овочами, м'ясом і сиром.

Варіативність

Традиційно в ролах можна використовувати більше видів різноманітної начинки. Суші консервативніші — у класичному варіанті передбачені риба або морепродукти.

Спосіб приготування

Під час приготуванні ролів їхній вміст скручується в листя норі — висушені морські водорості, а потім ріжеться на необхідну кількість порцій округлої форми. Для скручування використовують спеціальний бамбуковий килимок макісу.

Отриману заготовку розрізають на кілька частин, до того ж товщина кожної з них не повинна перевищувати сантиметр. Рол не повинен бути товстим, тому що його необхідно вживати за один раз, не кусаючи.

Для суші беруть липкий рис, приготований за спеціальною технологією, роблять довгасті заготовки та кладуть на них рибу. Деякі можуть запікатися та подаватися гарячими — наприклад, такий різновид їх як які-макі.

Якщо для того, щоб зробити суші, особливі навички не потрібні, то для створення ролів майстри навчаються роками.

Спосіб подачі

Суші подаються відразу після того, як їх приготували. Вони повинні бути кімнатної температури, тоді їхній смак краще розкривається. До них ідуть соєвий соус і маринований імбир, а також васабі. Суші їдять паличками, занурюючи їх у соєвий соус.

Роли перед подачею зазвичай зберігаються в холодильнику — так їх набагато легше розрізати. Шматочки, готові до подачі, викладаються поряд на тарілці. Їх їдять, повністю занурюючи кожен шматочок у налитий до країв соус.

Раніше Фокус писав, як приготувати суші-торт.