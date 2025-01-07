Не пустили в туалет: у Миколаєві чоловік помстився, кинувши гранату в суші-бар (фото, відео)

У закладі тоді перебували 15 людей, з них двоє неповнолітніх дівчат. Задля конспірації після вчинення правопорушення зловмисник змінив зачіску та поголив бороду.

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Увечері у неділю, 5 січня, правоохоронцям зателефонувала працівниця закладу громадського харчування та повідомила, що невідомий чоловік кинув вибухівку до зали з відвідувачами та втік. Про це повідомили у головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Керуюча закладом у коментарі "Суспільному" розповіла, що один з чоловіків хотів скористатися вбиральнею, але не зміг туди потрапити, оскільки доступ до туалету надається за паролем у чеку. Після того чоловік повернувся через 10 хвилин, але вже з "сюрпризом". На той час у суші-барі перебували приблизно 15 людей, з них двоє неповнолітніх дівчат.

Поліцейські, які прибули на місці події, встановили, що у закладі громадського вибухнула спеціальна страйкбольна граната й ніхто з відвідувачів не постраждав.

Уламки страйкбольної гранати Фото: Нацполіція

Під час розшукових заходів правоохоронці встановили фігуранта, яким виявився 34-річний мешканець Одеської області. Після вчинення правопорушення зловмисник задля конспірації змінив зачіску та поголив бороду.

Стан підлоги після вибуху страйкбольної гранати Фото: Нацполіція

"Я хочу принести вам свої щирі вибачення за свій необдуманий вчинок, який я зробив. Це було необдумано та безвідповідально. Я щиро шкодую, що кинув цей піротехнічний пристрій. Мені конче соромно за це. Але усвідомив та зробив висновки вже після цього вчинку. І, на жаль, через те, що час назад повернути не можна, я вже нічого з цим зробити не зможу", — прокоментував підозрюваний свій вчинок.

Наразі за ознаками ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу розпочато досудове розслідування. Санкція статті за хуліганські дії передбачає як штраф, так і обмеження волі до п'яти років. Вирішується питання про оголошення чоловікові про підозру.

Нагадаємо, у серпні 2024 року правоохоронці затримали на Полтавщині 25-річного військового з Нікопольщини, який підірвав гранату і поранив дружину та доньку. Чоловіка шукали понад місяць.

В Україні все частіше побутові конфлікти вирішуються вибухівкою. Фокус розбирався, чи можна сподіватися на безпечне життя в тилових містах у майбутньому.