Не пустили в туалет: в Николаеве мужчина отомстил, бросив гранату в суши-бар (фото, видео)

В заведении тогда находились 15 человек, из них двое несовершеннолетних девочек. Для конспирации после совершения правонарушения злоумышленник сменил прическу и сбрил бороду.

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Вечером в воскресенье, 5 января, правоохранителям позвонила работница заведения общественного питания и сообщила, что неизвестный мужчина бросил взрывчатку в зал с посетителями и скрылся. Об этом сообщили в главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.

Управляющая заведением в комментарии "Суспільному" рассказала, что один из мужчин хотел воспользоваться туалетом, но не смог туда попасть, поскольку доступ в туалет предоставляется по паролю в чеке. После этого мужчина вернулся через 10 минут, но уже с "сюрпризом". В то время в суши-баре находились примерно 15 человек, из них двое несовершеннолетних девушек.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, установили, что в заведении общественного взорвалась специальная страйкбольная граната и никто из посетителей не пострадал.

Обломки страйкбольной гранаты Фото: Нацполиция

Во время розыскных мероприятий правоохранители установили фигуранта, которым оказался 34-летний житель Одесской области. После совершения правонарушения злоумышленник для конспирации сменил прическу и побрил бороду.

Состояние пола после взрыва страйкбольной гранаты Фото: Нацполиция

"Я хочу принести вам свои искренние извинения за свой необдуманный поступок, который я совершил. Это было необдуманно и безответственно. Я искренне сожалею, что бросил это пиротехническое устройство. Мне очень стыдно за это. Но осознал и сделал выводы уже после этого поступка. И, к сожалению, из-за того, что время назад повернуть нельзя, я уже ничего с этим сделать не смогу", — прокомментировал подозреваемый свой поступок.

Сейчас по признакам ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса начато досудебное расследование. Санкция статьи за хулиганские действия предусматривает как штраф, так и ограничение свободы до пяти лет. Решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении.

Напомним, в августе 2024 года правоохранители задержали на Полтавщине 25-летнего военного из Никопольщины, который взорвал гранату и ранил жену и дочь. Мужчину искали более месяца.

В Украине все чаще бытовые конфликты решаются взрывчаткой. Фокус разбирался, можно ли надеяться на безопасную жизнь в тыловых городах в будущем.