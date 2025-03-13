Неймовірний смак і дивовижний аромат: рецепт незвичайного торта "Наполеон" (відео)

Щоб торт добре просочився кремом, краще відправити його в холодильник на ніч.

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"Наполеон" — король десертів і вічна класика, який водночас має безліч інтерпретацій. Його готують не лише за класичним рецептом, а й вигадують дедалі цікавіші варіації. Відома українська блогерка Валерія Велігура поділилася ще одним рецептом цього десерту, який, безумовно, знайде своїх шанувальників.

Лінивий кокосово-малиновий торт "Наполеон"

Інгредієнти (на торт вагою приблизно 2 кг):

Для кокосового крему:

яйця – 3 шт;

цукор – 200 г;

дрібка солі;

борошно – 75 г;

кокосова стружка – 75 г

кокосове молоко – 750 мл;

вершкове масло – 75 г.

Для начинки:

свіжа або розморожена малина – 300 г;

цукор – 30 г;

кукурудзяний крохмаль – 30 г;

лимонний сік – 1 ч. л;

листкове тісто – 1 кг. ⠀

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно приготувати крем. Яйця змішати з половиною цукру, сіллю, борошном і кокосовою стружкою. Кокосовий напій змішати з іншою половиною цукру і довести до кипіння. Постійно помішуючи, влити гарячий напій у яєчну суміш. Каструлю повернути на плиту і на середньому вогні варити до загущення. Вимкнути вогонь, додати олію і перемішати. Накрити плівкою в контакт і дати повністю охолонути. ⠀

Тепер черга начинки. Цукор змішати з крохмалем і разом із лимонним соком додати до малини. Варити на середньому вогні до загущення. Так само накрити плівкою в контакт і дати повністю охолонути. ⠀

Наступний етап – коржі. Тісто розморозити і, не розкачуючи, викласти на пергамент. Вирізати 4 коржі бажаної форми і випікати разом з обрізками 15-20 хв у розігрітій до 200 градусів духовці.

Дати охолонути і кожен корж поділити на 2 частини. Таким чином вийде 8 коржів.

Далі зібрати торт, як показано на відео.

Обрізки подрібнити в блендері й обсипати ними торт. Відправити десерт у холодильник на 4-5 годин, а краще на ніч. Прикрасити за бажанням.

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