Неймовірний смак і дивовижний аромат: рецепт незвичайного торта "Наполеон" (відео)
Щоб торт добре просочився кремом, краще відправити його в холодильник на ніч.
"Наполеон" — король десертів і вічна класика, який водночас має безліч інтерпретацій. Його готують не лише за класичним рецептом, а й вигадують дедалі цікавіші варіації. Відома українська блогерка Валерія Велігура поділилася ще одним рецептом цього десерту, який, безумовно, знайде своїх шанувальників.
Лінивий кокосово-малиновий торт "Наполеон"
Інгредієнти (на торт вагою приблизно 2 кг):
Для кокосового крему:
- яйця – 3 шт;
- цукор – 200 г;
- дрібка солі;
- борошно – 75 г;
- кокосова стружка – 75 г
- кокосове молоко – 750 мл;
- вершкове масло – 75 г.
Для начинки:
- свіжа або розморожена малина – 300 г;
- цукор – 30 г;
- кукурудзяний крохмаль – 30 г;
- лимонний сік – 1 ч. л;
листкове тісто – 1 кг. ⠀
Спосіб приготування:
Спочатку потрібно приготувати крем. Яйця змішати з половиною цукру, сіллю, борошном і кокосовою стружкою. Кокосовий напій змішати з іншою половиною цукру і довести до кипіння. Постійно помішуючи, влити гарячий напій у яєчну суміш. Каструлю повернути на плиту і на середньому вогні варити до загущення. Вимкнути вогонь, додати олію і перемішати. Накрити плівкою в контакт і дати повністю охолонути. ⠀
Тепер черга начинки. Цукор змішати з крохмалем і разом із лимонним соком додати до малини. Варити на середньому вогні до загущення. Так само накрити плівкою в контакт і дати повністю охолонути. ⠀
Наступний етап – коржі. Тісто розморозити і, не розкачуючи, викласти на пергамент. Вирізати 4 коржі бажаної форми і випікати разом з обрізками 15-20 хв у розігрітій до 200 градусів духовці.
Дати охолонути і кожен корж поділити на 2 частини. Таким чином вийде 8 коржів.
Далі зібрати торт, як показано на відео.
Обрізки подрібнити в блендері й обсипати ними торт. Відправити десерт у холодильник на 4-5 годин, а краще на ніч. Прикрасити за бажанням.
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