Смачно, як удома: рецепт класичного торта "Наполеон"

Рецептів торта "Наполеон" існує дуже багато. І це один із найпростіших.

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Торт "Наполеон" часто готують удома. І в кожної господині є свій особливий рецепт. Цей спосіб приготування улюбленого десерту — один із них. У тісто додають трохи оцту, щоб коржі вийшли ніжними й тонкими. Оцет можна замінити лимонним соком або білим сухим вином. Фокус розповість, як приготувати найсмачніший домашній торт "Наполеон".

Торт "Наполеон"

Інгредієнти:

Для крему:

цукор — 0,5 склянки;

борошно — 4 ст. л.;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

молоко — 2,5 склянки;

одне яйце.

Для тіста:

борошно — 500 г;

питна вода — 180 мл;

оцет — 1 ст. л.;

вершкове масло — 250 г.

Охолоджене вершкове масло для коржів торта "Наполеон" наріжте маленькими шматочками та додайте борошно. Перетріть руками так, щоб суміш нагадувала хлібні крихти. Змішайте воду з оцтом і тонкою цівкою влийте в борошняну суміш. Вимісіть гладке тісто. Загорніть тісто в харчову плівку і покладіть у холодильник на 40 хвилин.

Розділіть тісто на 6 рівних частин. Тепер потрібно його тонко розкачати. Покладіть один шматок тіста між двома аркушами пергаменту і розкачайте в коло завтовшки 0,5 см. Також розкачайте й інші порції тіста. Випікайте коржі окремо в розігрітій до 190°С духовці. На кожен корж піде по 20 хвилин. Дайте коржам охолонути і підрівняйте краї. Обрізки збережіть, потім ви ними прикрасите торт зверху.

І готуйте заварний крем. Закип'ятіть 1,5 склянки молока з цукром. Збийте молоко, що залишилося, з яйцем і борошном міксером до отримання маси однорідної консистенції.

Обережно введіть отриману яєчну суміш у кипляче молоко. Зменшіть вогонь до мінімуму і варіть крем, безперервно помішуючи, 7-8 хвилин, поки крем не загусне. Зніміть з вогню і дайте повністю охолонути.

І зберіть торт "Наполеон". Змащуйте коржі кремом і складайте один на одного. Злегка притисніть. Змастіть кремом зверху. Поставте торт "Наполеон" у холодильник на 8-12 годин, а краще на ніч.

Перед подачею на стіл торт "Наполеон" посипте крихтами. Також торт можна прикрасити свіжими ягодами, тертим шоколадом, або мигдальними пелюстками.

У крем торта Наполеон можна також додати трохи тертої лимонної або апельсинової цедри.

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