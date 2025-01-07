Вкусно, как дома: рецепт классического торта "Наполеон"
Рецептов торта "Наполеон" существует очень много. И это один из самых простых.
Торт "Наполеон" часто готовят дома. И у каждой хозяйки есть свой особенный рецепт. Этот способ приготовления любимого десерта – один из них. В тесто добавляют немного уксуса, чтобы коржи получились нежными и тонкими. Уксус можно заменить лимонным соком или белым сухим вином. Фокус расскажет, как приготовить самый вкусный домашний торт "Наполеон".
Торт "Наполеон"
Ингредиенты:
Для крема:
- сахар – 0,5 стакана;
- мука – 4 ст. л.;
- ванильный сахар – 1 ч. л.;
- молоко – 2,5 стакана;
- одно яйцо.
Для теста:
- мука – 500 г;
- питьевая вода – 180 мл;
- уксус – 1 ст. л.;
- сливочное масло – 250 г.
Охлажденное сливочное масло для коржей торта "Наполеон" нарежьте маленькими кусочками и добавьте муку. Перетрите руками так, чтобы смесь напоминала хлебные крошки. Смешайте воду с уксусом и тонкой струйкой влейте в мучную смесь. Вымесите гладкое тесто. Заверните тесто в пищевую пленку и положите в холодильник на 40 минут.
Разделите тесто на 6 равных частей. Теперь нужно его тонко раскатать. Положите один кусок теста между двумя листами пергамента и раскатайте в круг толщиной 0,5 см. Также раскатайте и остальные порции теста. Выпекайте коржи по отдельности в разогретой до 190°С духовке. На каждый корж уйдет по 20 минут. Дайте коржам остыть и подровняйте края. Обрезки сохраните, потом вы ими украсите торт сверху.
И готовьте заварной крем. Вскипятите 1,5 стакана молока с сахаром. Взбейте оставшееся молоко с яйцом и мукой миксером до получения массы однородной консистенции.
Осторожно введите получившуюся яичную смесь в кипящее молоко. Уменьшите огонь до минимума и варите крем, непрерывно помешивая, 7–8 минут, пока крем не загустеет. Снимите с огня и дайте полностью остыть.
И соберите торт "Наполеон". Смазывайте коржи кремом и складывайте друг на друга. Слегка прижмите. Смажьте кремом сверху. Поставьте торт "Наполеон" в холодильник на 8-12 часов, а лучше на ночь.
Перед подачей на стол торт "Наполеон" посыпьте крошками. Также торт можно украсить свежими ягодами, тертым шоколадом, или миндальными лепестками.
В крем торта Наполеон можно также добавить немного тертой лимонной или апельсиновой цедры.
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