Невероятный вкус и изумительный аромат: рецепт необычного торта "Наполеон" (видео)

Чтобы торт хорошопропитался кремом, лучше отправить его в холодильник на ночь.

Related video

"Наполеон" – король десертов и вечная классика, который в то же время имеет множество интерпретаций. Его готовят не только по классическому рецепту, но и придумывают все более интересные вариации. Известный украинский блогер Валерия Велигура поделилась еще одним рецептом этого десерта, который, безусловно, найдет своих поклонников.

Ленивый кокосово-малиновый торт "Наполеон"

Ингредиенты (на торт весом примерно 2 кг):

Для кокосового крема:

яйца – 3 шт;

сахар – 200 гр;

щепотка соли;

мука – 75 гр;

кокосовая стружка – 75 гр

кокосовое молоко – 750 мл;

сливочное масло – 75 гр.

Для начинки:

свежая или размороженная малина – 300 гр;

сахар – 30 гр;

кукурузный крахмал – 30 гр;

лимонный сок – 1 ч. л;

слоеное тесто – 1 кг. ⠀

Способ приготовления:

Сначала нужно приготовить крем. Яйца смешать с половиной сахара, солью, мукой и кокосовой стружкой. Кокосовый напиток смешать с другой половиной сахара и довести до кипения. Постоянно помешивая, влить горячий напиток в яичную смесь. Кастрюлю вернуть на плиту и на среднем огне варить до загущения. Выключить огонь, добавить масло и перемешать. Накрыть пленкой в ​​контакт и дать полностью остыть. ⠀

Теперь очередь начинки. Сахар смешать с крахмалом и вместе с лимонным соком добавить к малине. Варить на среднем огне до загущения. Так же накрыть пленкой в ​​контакт и дать полностью остыть. ⠀

Следующий этап – коржи. Тесто разморозить и, не раскатывая, выложить на пергамент. Вырезать 4 коржа желаемой формы и выпекать вместе с обрезками 15-20 мин в разогретой до 200 градусов духовке.

Дать остыть и каждый корж поделить на 2 части. Таким образом получится 8 коржей.

Далее собрать торт, как показано на видео.

Обрезки измельчить в блендере и обсыпать ими торт. Отправить десерт в холодильник на 4-5 часов, а лучше на ночь. Украсить по желанию.

Читайте также:

Вкусно, как дома: рецепт классического торта "Наполеон"

Ленивый "Наполеон" с шоколадным кремом и вишней: рецепт вкусного десерта без хлопот

Несладкий торт "Наполеон": рецепт популярного торта с творогом и грушами