Заварні млинці з сиром: рецепт дуже смачної страви

Такі млинці можна їсти як самостійну страву, а можна начинити їх якою-небудь солоною начинкою.

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Заварні сирні млинці — проста страва з дуже насиченим і яскравим смаком. Своїм перевіреним рецептом поділилася кулінарна блогерка Катерина Мовчан. Їх можна їсти як самі по собі, так і з різними солоними начинками.

Заварні млинці з сиром

Інгредієнти:

яйце – 1 шт;

молоко – 250 мл;

окріп – 250 мл;

борошно – 220 г;

розпушувач – 10 гр;

сир Grana Padano – 40-50 г (можна взяти й інший сир, натерши його на тертці);

сіль за смаком

рослинна олія – 40 мл.

Спосіб приготування:

У глибоку миску вбити яйце, влити молоко і додати сіль. Добре розмішати і додати борошно з розпушувачем. Ретельно вимішати до однорідності, розбивши всі грудочки.

Влити в тісто окріп і швидко перемішати тісто.

Додати сир, перемішуємо і залишаємо тісто відпочивати на 15 хвилин.

Після цього влити олію, розмішати і посмажити млинці.

Для першого-другого млинця сковорідку можна змастити олією, після чого цього вже не потрібно робити.

Тісто вилити на сковорідку, намагаючись зробити якомога тонший млинець. На цьому етапі можна додати до тіста ще трохи окропу, щоб зробити його рідшим.

Обсмажити млинці з обох боків по кілька хвилин до золотистого кольору. Саме ці млинці автор радить добре смажити з обох боків.

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