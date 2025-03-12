Заварные блинчики с сыром: рецепт очень вкусного блюда

Такие блинчики можно есть как самостоятельное блюдо, а можно начинить их какой-нибудь соленой начинкой.

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Заварные сырные блинчики – простое блюдо с очень насыщенным и ярким вкусным. Своим проверенным рецептом поделилась кулинарный блогер Катерина Мовчан. Их можно есть как сами по себе, так и с разными солеными начинками.

Заварные блинчики с сыром

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт;

молоко – 250 мл;

кипяток – 250 мл;

мука – 220 гр;

разрыхлитель – 10 гр;

сыр Grana Padano – 40-50 гр (можно взять и другой сыр, натерев его на терке);

соль по вкусу

растительное масло – 40 мл.

Способ приготовления:

В глубокую миску вбить яйцо, влить молоко и добавить соль. Хорошо размешать и добавить муку с разрыхлителем. Тщательно вымешать до однородности, разбив все комочки.

Влить в тесто кипяток и быстро перемешать тесто.

Добавить сыр, перемешиваем и оставляем тесто отдыхать на 15 минут.

После этого влить масло, размешать и пожарить блины.

Для первого-второго блина сковородку можно смазать маслом, после чего этого уже не нужно делать.

Тесто вылить на сковородку, пытаясь сделать как можно более тонкий блинчик. На этом этапе можно добавить к тесту еще немного кипятка, чтобы сделать его более редким.

Обжарить блины с обеих сторон по пару минут до золотистого цвета. Именно эти блины автор советует хорошо жарить с обеих сторон.

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