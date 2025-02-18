Больше, чем просто блинчики: рецепт десерта Креп Сюзетт с мандариновым сиропом
Блинчики Креп Сюзетт – это классический французский десерт, который очень просто приготовить.
Блинчики Креп Сюзетт – это легендарное французское блюдо. Впервые это блюдо появилось во Франции в конце XIX века. Существует легенда, что такие блинчики впервые приготовили в Монако для принца Уэльского (будущего короля Эдуарда VII) и его спутницы по имени Сюзетт. Рецептом поделились на сайте Yasensvit.
Блинчики Креп Сюзетт
Ингредиенты:
Для блинов:
- молоко — 750 мл;
- мука – 250 г
- шесть яиц;
- разрыхлитель — 1/2 ч. л.;
- растопленное сливочное масло — 40 г;
- две щепотки соли;
- ванильный сахар — 1/2 пакетика.
Для соуса:
- сливочное масло комнатной температуры — 100 г;
- сахар — 100 г;
- мандариновый сок — 150 мл;
- цедра двух мандаринов;
- мандариновый ликер — 60 мл (по желанию).
Сначала приготовьте блины, или крепы. В большой миске смешайте муку и яйца с помощью венчика.
Постепенно добавьте молоко, постоянно помешивайте, чтобы не было комочков. Добавьте растопленное сливочное масло, соль, разрыхлитель и ванильный сахар. И снова перемешайте, пока у вас не получится жидкое блинное тесто.
Жарьте блины на разогретой сковороде до золотистого цвета с обеих сторон и складывайте стопкой.
А потом приступайте к приготовлению соуса. В мягкое сливочное масло добавьте натертую цедрую мандарину и 25 мл ликера, перемешайте до однородности.
На сковороду выкладывайте подготовленное мандариновое масло, добавляйте сахар и остаток ликера.
Добавьте мандариновый сок, доведите смесь до кипения, помешивая, чтобы соус стал густым и ароматным. А потом собирайте блюдо.
Блинчики сверните в треугольники, выложите в сковороду с соусом. Тушите их в ароматном мандариновом соусе по две минуты с каждой стороны. При подаче можно украсить мятой, шариком мороженого, или взбитыми сливками.
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