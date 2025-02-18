Больше, чем просто блинчики: рецепт десерта Креп Сюзетт с мандариновым сиропом

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Блинчики Креп Сюзетт – это классический французский десерт, который очень просто приготовить.

Блинчики Креп Сюзетт – это легендарное французское блюдо. Впервые это блюдо появилось во Франции в конце XIX века. Существует легенда, что такие блинчики впервые приготовили в Монако для принца Уэльского (будущего короля Эдуарда VII) и его спутницы по имени Сюзетт. Рецептом поделились на сайте Yasensvit.

Блинчики Креп Сюзетт

Ингредиенты:

Для блинов:

молоко — 750 мл;

мука – 250 г

шесть яиц;

разрыхлитель — 1/2 ч. л.;

растопленное сливочное масло — 40 г;

две щепотки соли;

ванильный сахар — 1/2 пакетика.

Для соуса:

сливочное масло комнатной температуры — 100 г;

сахар — 100 г;

мандариновый сок — 150 мл;

цедра двух мандаринов;

мандариновый ликер — 60 мл (по желанию).

Сначала приготовьте блины, или крепы. В большой миске смешайте муку и яйца с помощью венчика.

Постепенно добавьте молоко, постоянно помешивайте, чтобы не было комочков. Добавьте растопленное сливочное масло, соль, разрыхлитель и ванильный сахар. И снова перемешайте, пока у вас не получится жидкое блинное тесто.

Жарьте блины на разогретой сковороде до золотистого цвета с обеих сторон и складывайте стопкой.

А потом приступайте к приготовлению соуса. В мягкое сливочное масло добавьте натертую цедрую мандарину и 25 мл ликера, перемешайте до однородности.

На сковороду выкладывайте подготовленное мандариновое масло, добавляйте сахар и остаток ликера.

Добавьте мандариновый сок, доведите смесь до кипения, помешивая, чтобы соус стал густым и ароматным. А потом собирайте блюдо.

Блинчики сверните в треугольники, выложите в сковороду с соусом. Тушите их в ароматном мандариновом соусе по две минуты с каждой стороны. При подаче можно украсить мятой, шариком мороженого, или взбитыми сливками.

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