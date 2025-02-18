Більше, ніж просто млинці: рецепт десерту Креп Сюзетт із мандариновим сиропом
Млинці Креп Сюзетт — це класичний французький десерт, який дуже просто приготувати.
Млинці Креп Сюзетт — це легендарна французька страва. Вперше ця страва з'явилася у Франції наприкінці XIX століття. Існує легенда, що такі млинці вперше приготували в Монако для принца Уельського (майбутнього короля Едуарда VII) і його супутниці на ім'я Сюзетт. Рецептом поділилися на сайті Yasensvit.
Млинці Креп Сюзетт
Інгредієнти:
Для млинців:
- молоко — 750 мл;
- борошно — 250 г
- шість яєць;
- розпушувач — 1/2 ч. л.;
- розтоплене вершкове масло — 40 г;
- дві щіпки солі;
- ванільний цукор — 1/2 пакетика.
Для соусу:
- вершкове масло кімнатної температури — 100 г;
- цукор — 100 г;
- мандариновий сік — 150 мл;
- цедра двох мандаринів;
- мандариновий лікер — 60 мл (за бажанням).
Спочатку приготуйте млинці, або крепи. У великій мисці змішайте борошно і яйця за допомогою вінчика.
Поступово додайте молоко, постійно помішуйте, щоб не було грудочок. Додайте розтоплене вершкове масло, сіль, розпушувач і ванільний цукор. І знову перемішайте, поки у вас не вийде рідке млинцеве тісто.
Смажте млинці на розігрітій сковороді до золотистого кольору з обох боків і складайте стопкою.
А потім приступайте до приготування соусу. У м'яке вершкове масло додайте натерту цедру мандарину і 25 мл лікеру, перемішайте до однорідності.
На пательню викладайте підготовлену мандаринову олію, додавайте цукор і залишок лікеру.
Додайте мандариновий сік, доведіть суміш до кипіння, помішуючи, щоб соус став густим і ароматним. А потім збирайте страву.
Млинці згорніть у трикутники, викладіть у пательню з соусом. Тушкуйте їх в ароматному мандариновому соусі по дві хвилини з кожного боку. При подачі можна прикрасити м'ятою, кулькою морозива, або збитими вершками.
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