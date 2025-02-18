Більше, ніж просто млинці: рецепт десерту Креп Сюзетт із мандариновим сиропом

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Млинці Креп Сюзетт — це класичний французький десерт, який дуже просто приготувати.

Млинці Креп Сюзетт — це легендарна французька страва. Вперше ця страва з'явилася у Франції наприкінці XIX століття. Існує легенда, що такі млинці вперше приготували в Монако для принца Уельського (майбутнього короля Едуарда VII) і його супутниці на ім'я Сюзетт. Рецептом поділилися на сайті Yasensvit.

Млинці Креп Сюзетт

Інгредієнти:

Для млинців:

молоко — 750 мл;

борошно — 250 г

шість яєць;

розпушувач — 1/2 ч. л.;

розтоплене вершкове масло — 40 г;

дві щіпки солі;

ванільний цукор — 1/2 пакетика.

Для соусу:

вершкове масло кімнатної температури — 100 г;

цукор — 100 г;

мандариновий сік — 150 мл;

цедра двох мандаринів;

мандариновий лікер — 60 мл (за бажанням).

Спочатку приготуйте млинці, або крепи. У великій мисці змішайте борошно і яйця за допомогою вінчика.

Поступово додайте молоко, постійно помішуйте, щоб не було грудочок. Додайте розтоплене вершкове масло, сіль, розпушувач і ванільний цукор. І знову перемішайте, поки у вас не вийде рідке млинцеве тісто.

Смажте млинці на розігрітій сковороді до золотистого кольору з обох боків і складайте стопкою.

А потім приступайте до приготування соусу. У м'яке вершкове масло додайте натерту цедру мандарину і 25 мл лікеру, перемішайте до однорідності.

На пательню викладайте підготовлену мандаринову олію, додавайте цукор і залишок лікеру.

Додайте мандариновий сік, доведіть суміш до кипіння, помішуючи, щоб соус став густим і ароматним. А потім збирайте страву.

Млинці згорніть у трикутники, викладіть у пательню з соусом. Тушкуйте їх в ароматному мандариновому соусі по дві хвилини з кожного боку. При подачі можна прикрасити м'ятою, кулькою морозива, або збитими вершками.

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