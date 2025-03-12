Запечені роли: рецепт смачної та швидкої альтернативи суші
Ці запечені роли виходять соковиті, неймовірно смачні, з апетитною рум'яною шапочкою.
Якщо ви дуже любите суші, але часу возитися з ними у вас немає, а можливості замовити теж не передбачається, приготуйте запечені роли за рецептом кулінарної блогерки Крістін Азізян. Це забере значно менше часу і обійдеться дешевше.
Запечені роли
Інгредієнти:
- рис – 100-150 гр;
- рисовий оцет – 1/2 ст. л (можна готувати і без нього);
- крабові палички – 1 упаковка;
- сирний сир – 2-3 ст. л;
- майонез – 1 ст. л;
- твердий сир – 50-70 г;
- ікра мойви з копченим лососем – 1 банка;
- унагі соус, кунжут, зелена цибуля для прикрашання;
- листи норі для формування ролів і соєвий соус для подачі.
Спосіб приготування:
Зварити рис до готовності, додати рисовий оцет і змішати. Можна залишити його трохи вологим, якщо не додається рисовий оцет. Викласти у форму для запікання рівним щільним шаром. Для начинки взяти розділені на волокна палички, сирний сир і майонез. Викласти на рис щільним рівним шаром. Для апетитної шапочки змішати протертий на дрібній тертці сир та ікру з лососем і викласти третім шаром. Запекти в духовці, розігрітій до 200 градусів, 5-10 хвилин до утворення рум'яної шапочки. Зняти з духовки, полити унагі соусом, посипати кунжутом і зеленою цибулею. Подати з листами норі та соєвим соусом.
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