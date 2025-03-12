Запеченные роллы: рецепт вкусной и быстрой альтернативы суши
Эти запеченные роллы получаются сочные, невероятно вкусные, с аппетитной румяной шапочкой.
Если вы очень любите суши, но времени возиться с ними у вас нет, а возможности заказать тоже не предвидится, приготовьте запеченные роллы по рецепту кулинарного блогера Кристин Азизян. Это займет куда меньше времени и обойдется дешевле.
Запеченные роллы
Ингредиенты:
- рис – 100-150 гр;
- рисовый уксус – 1/2 ст. л (можно готовить и без него);
- крабовые палочки – 1 упаковка;
- творожный сыр – 2-3 ст. л;
- майонез – 1 ст. л;
- твердый сыр – 50-70 гр;
- икра мойвы с копченым лососем – 1 банка;
- унаги соус, кунжут, зеленый лук для украшения;
- листы нори для с формирования роллов и соевый соус для подачи.
Способ приготовления:
Сварить рис до готовности, добавить рисовый уксус и смешать. Можно оставить его чуть влажным, если не добавляется рисовый уксус. Выложить в форму для запекания ровным плотным слоем. Для начинки взять разделенные на волокна палочки, творожный сыр и майонез. Выложить на рис плотным ровным слоем. Для аппетитной шапочки смешать протертый на мелкой терке сыр и икру с лососем и выложить третьим слоем. Запечь в духовке, разогретой до 200 градусов, 5-10 минут до образования румяной шапочки. Снять с духовки, полить унаги соусом, посыпать кунжутом и зеленым луком. Подать с листами нори и соевым соусом.
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