Запеченные роллы: рецепт вкусной и быстрой альтернативы суши

Эти запеченные роллы получаются сочные, невероятно вкусные, с аппетитной румяной шапочкой.

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Если вы очень любите суши, но времени возиться с ними у вас нет, а возможности заказать тоже не предвидится, приготовьте запеченные роллы по рецепту кулинарного блогера Кристин Азизян. Это займет куда меньше времени и обойдется дешевле.

Запеченные роллы

Ингредиенты:

рис – 100-150 гр;

рисовый уксус – 1/2 ст. л (можно готовить и без него);

крабовые палочки – 1 упаковка;

творожный сыр – 2-3 ст. л;

майонез – 1 ст. л;

твердый сыр – 50-70 гр;

икра мойвы с копченым лососем – 1 банка;

унаги соус, кунжут, зеленый лук для украшения;

листы нори для с формирования роллов и соевый соус для подачи.

Способ приготовления:

Сварить рис до готовности, добавить рисовый уксус и смешать. Можно оставить его чуть влажным, если не добавляется рисовый уксус. Выложить в форму для запекания ровным плотным слоем. Для начинки взять разделенные на волокна палочки, творожный сыр и майонез. Выложить на рис плотным ровным слоем. Для аппетитной шапочки смешать протертый на мелкой терке сыр и икру с лососем и выложить третьим слоем. Запечь в духовке, разогретой до 200 градусов, 5-10 минут до образования румяной шапочки. Снять с духовки, полить унаги соусом, посыпать кунжутом и зеленым луком. Подать с листами нори и соевым соусом.

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