Популярна приправа до суші зміцнює нашу пам'ять: учені розкрили незвичайну властивість продукту

Широко поширена і шанована за багато корисних властивостей з давніх часів, навіть маленьке дозування гострої спеції здатне легко зміцнити нашу пам'ять, з'ясували вчені.

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Група японських дослідників зробила дивовижне відкриття про васабі — пекучу зелену приправу, яка входить до складу суші. Виявляється, ці гострі ласощі не просто підсилюють смак — вони можуть поліпшити вашу пам'ять, пише WTOP News.

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В Університеті Тохоку вчені під керівництвом доцента Руї Ноучі провели дослідження, результати якого вразили дослідників. Вони виявили, що звичайний васабі, а саме інгредієнт під назвою 6-MSITC, може значно поліпшити пам'ять. 6-MSITC — це потужний антиоксидант і протизапальний агент, який міститься винятково у васабі.

У дослідженні взяли участь 72 здорові дорослі людини віком від 60 до 80 років. Вони були розділені на дві групи: одна приймала 100 міліграмів екстракту васабі перед сном, а інша — плацебо. Через три місяці група, яка приймала васабі, продемонструвала значне поліпшення двох видів пам'яті: короткочасної (робочої) та епізодичної (тієї, що допомагає запам'ятовувати події та переживання).

Цікаво, що це поліпшення не поширювалося на інші когнітивні області, такі як концентрація уваги або швидкість обробки інформації. Але поліпшення пам'яті було значним — показники епізодичної пам'яті в групи, яка вживала васабі, зросли в середньому на 18 %.

Дослідники вважають, що 6-MSITC допомагає зменшити запалення і сприяє нейронній пластичності в гіпокампі — ділянці мозку, що має вирішальне значення для пам'яті.

Справжній васабі, рідкісна і дорога рослина, дозріває майже два роки і вимагає точних умов вирощування Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

В Японії васабі століттями цінували не тільки за смак, а й за здатність вбивати патогенні мікроорганізми, що передаються з їжею. Але, як з'ясувалося, більшість васабі, що подаються в суші-барах, не справжні. Справжній васабі неймовірно важко виростити і він дуже дорогий, тому найчастіше нам пропонують підфарбований хрін.

Хороші новини полягають у тому, що навіть невелика кількість справжнього васабі, як у суші-барі, може дати ті самі переваги для поліпшення пам'яті, що й добавки, які використовувалися в дослідженні. Тож наступного разу, коли ви будете насолоджуватися суші, пам'ятайте, що цей маленький зелений шматочок може допомогти вашому мозку не менше, ніж вашим смаковим рецепторам.

Команда Університету Тохоку тепер планує розширити своє дослідження, щоб з'ясувати, чи може васабі допомогти уповільнити зниження когнітивних здібностей у пацієнтів з деменцією. Вони також хочуть перевірити його дію на різних вікових групах. Хто б міг подумати, що цей пікантний акомпанемент до суші потенційно може відігравати велику роль у підтримці здоров'я нашого мозку. Це нагадування про те, як несподівано продукти, які ми їмо, не замислюючись про їхні властивості, можуть впливати на наше здоров'я — іноді найдивовижнішими способами.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.