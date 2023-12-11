30-метровые волны обрушиваются на Новую Зеландию каждые 580 лет: что заставляет их возвращаться

Исследователи использовали новый метод оценки риска ценами и обнаружили нечто любопытное — гигантские волны движутся циклично.

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В ходе исследования ученые использовали новый метод изучения моделируемых землетрясений, чтобы определить возможные риски цунами для Северных и Южных островов Новой Зеландии. В результате им удалось обнаружить, что гигантские волны цунами высотой 28 метров могут обрушиться на некоторые районы Новой Зеландии, пишет Live Science.

Команда из Университета Виктории в Веллингтоне обнаружила, что гигантские волны, вероятно, обрушатся на северо-восточное побережье Северного острова. Предполагается, что это связано с местом под толщей воды, где Тихоокеанская плита ныряет под Австралийскую тектоническую плиту. Причем эта зона субдукции Хикуранги находится недалеко от берега Новой Зеландии, чем ставит ее в уязвимое положение.

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Авторы исследования обнаружили, что гигантские волны цунами, которые обрушиваются на некоторые части Новой Зеландии связаны с событиями в этой зоне субдукции — между этими двумя событиями слишком короткий промежуток времени.

Теперь ученые отмечают, что из-за близости Новой Зеландии к зонам субдукции, способным вызвать землетрясения и породить невероятные цунами, важно понимать риск, которому подвергаются местные жители в результате возникновения огромных волн.

В более ранних исследованиях ученые, как правило, использовали исторические землетрясения, чтобы распознать риски. По словам старшего автора исследования, геофизика Марты Сэвидж, проблема заключалась в том, что исторические записи содержат данные лишь за последние 150 лет, поэтому ученые использовали другой метод. В ходе исследования они обратились к синтетическим землетрясениям.

Ученые использовали компьютерные модели, в которые добавили все, что сегодня известно науке о геометрии и физике систем разломов, в том числе:

расположение разломов;

степень трения.

Далее они использовали моделирование землетрясения в течение последних десятков тысяч лет, чтобы понять, как часто происходят сильнейшие из них. По словам Сэвидж, данный метод не является идеальным, однако он способен дополнить исторические и геологические данные, которые сегодня есть у ученых.

В целом ученым удалось создать каталог смоделированного времени за последние 30 000 лет, сосредоточенный на системах разломов вокруг Новой Зеландии. В общей сложности им удалось обнаружить 2 585 землетрясений магнитудой от 7 до 9,25.

Модель, которую использовала команда, также предполагает, что наиболее опасным участком для Новой Зеландии является зона субдукции Хикуранги — фактически она и есть источником невероятных землетрясений цунами вблизи Новой Зеландии. Еще одной опасной точкой считается зона субдукции Тонга-Кермадек к северу от Северного острова, которая также способна генерировать масштабные землетрясения и цунами.

Результаты анализа ученых показывают, что максимальная высота цунами составляет 28 метров, что, вероятно, появилось, в результате землетрясения силой 9,13 балла примерно в 634 километрах к северо-востоку от Окленда в южной части Тихого океана.

Авторы также обнаружили, что цунами высотой около 5 метров обрушиваются на Новую Зеландию приблизительно каждые 77 лет, а с волной более 15 метров — каждый 580 лет.

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