Загадочное цунами, охватившее весь мир в 2021 году: ученые выяснили, что стало его причиной

Приборы сейсмического мониторинга не смогли зафиксировать причину появления цунами и ученые выяснили почему это произошло.

В августе 2021 года на юге Атлантического океана возникло неожиданное цунами, которое распространилось на расстояние более чем 10 тысяч км и прошло по территории северной части океана, а также затронуло Тихий и Индийский океаны. Впервые с 2004 года ученые зафиксировали появление цунами в трех океанах и только сейчас они выяснили, что его вызвало, сообщает ScienceAlert.

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В августе прошлого года приборы сейсмического мониторинга зафиксировали в районе Южных Сандвичевых островов (юг Атлантического океана) очень глубокое землетрясение силой 7,5 балла на глубине в 47 км. Но оно не могло вызвать даже небольшое цунами с высотой волн до 1 м.

Ученые из Калифорнийского института в результате нового исследования пришли к выводу, что это был не один очень глубокий подземный толчок, а серия из пяти глубоких землетрясений. Причем одно из них произошло ближе к поверхности на глубине 15 км и его сила была 8,2 балла. Именно этот глубокий подземный толчок и вызвал загадочное цунами, которое прокатилось по трем океанам Земли. Но ситемы сейсмического мониторинга не заметили его.

[ + – ] В августе прошлого года приборы зафиксировали в районе Южных Сандвичевых островов (юг Атлантического океана) очень глубокое землетрясение силой 7,5 балла на глубине в 47 км Фото: ScienceAlert

"Несмотря на то, что это землетрясение было сильнее остальных и составило около 70% всей силы серии подземных толчков, его не заметили приборы, потому как раньше подобных землетрясений не фиксировалось. Это подземный глубокий толчок длился намного дольше остальных, около трех минут", — говорит сейсмолог Чжэ Цзя из Калифорнийского технологического института.

По словам ученых, это землетрясение является гибридом глубокого разрыва коры и медленного цунамигенного сдвига. Это объясняет необычное сочетание большой глубины подземного толчка и цунами, которое разошлось по миру.

"Наше исследование говорит о том, что необходимо обновить сейсмические приборы, которые занимаются предупреждением появления землетрясений и цунами. Такие подземные толчки необходимо фиксировать", — говорит Цзя.

Сегодня системы мониторинга землетрясений в основном следят за короткими и средними по длительности подземными точками. Похоже, что более длительные землетрясения могут иметь не менее важные последствия, говорят ученые.

Напоминаем, ученые выяснили, что существует связь между землетрясениями и ростом деревьев.