Ученые выяснили, что существует связь между землетрясениями и ростом деревьев

Новое исследование показывает, что землетрясения помогают деревьям расти.

Ученые обнаружили, что после того, как утихнут подземные толчки после землетрясений, у деревьев появляется больше доступа к подземным грунтовым водам, благодаря сдвигам поверхности, сообщает Sciencealert.

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"Сильные землетрясения могут увеличить уровень грунтовых вод и, таким образом, предоставить корням деревьев больший доступ к воде в условиях с ограниченным количеством воды", — говорит Кристиан Мор Потсдамского университета в Германии.

Чтобы проверить свою теорию о том, что землетрясения, будут помогать деревьям расти, когда деревья находятся рядом с потоками воды, но будут мешать их росту, когда они находятся выше на склонах холмов, ученые изучили сосны Pinus radiata в Чили, в попытке измерить последствия сильного землетрясения магнитудой 8,8 балла.

Процесс исследования

Анализ образцов деревьев на дне долины, а также на склонах холмов, показал, что некоторые деревья в долине действительно начали быстрее расти после землетрясения. Анализ проводился на основе как данных о кольцах деревьев, так и на основе соотношения изотопов углерода в клетках деревьев.

[ + – ] Сосна Pinus radiata Фото: wikipedia

Напротив, некоторые деревья на склонах не стали расти быстрее в тот же период, хотя ученые признают, что общий эффект от землетрясения был небольшим и продолжался всего несколько недель.

Тем не менее, ученые говорят, что их результаты показывают, что постсейсмические изменения в кольцах деревьев и соотношении изотопов углерода можно использовать для изучения роста деревьев и фотосинтетической реакции на землетрясения.

Новый способ изучения землетрясений

"Благодаря новому исследованию может появиться новый способ для изучения землетрясений прошлого", — говорит Мор. "Детали в анатомии деревьев и в изотопах могут предложить основанный на изучении деревьев подход к палеосейсмологии".

Напоминаем, что в прошлом месяце в Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1 балла, а в сентябре было зарегистрировано небольшое землетрясение на территории Западной Украины.