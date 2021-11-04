Учені з'ясували, що існує зв'язок між землетрусами та зростанням дерев

Нове дослідження показує, що землетруси допомагають деревам рости.

Учені виявили, що після того, як затихнуть підземні поштовхи після землетрусів, у дерев з'являється більше доступу до підземних ґрунтових вод завдяки зсувам поверхні, повідомляє Sciencealert.

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"Сильні землетруси можуть збільшити рівень ґрунтових вод і, таким чином, надати корінням дерев більший доступ до води в умовах з обмеженою кількістю води", — говорить Крістіан Мор Потсдамського університету в Німеччині.

Щоб перевірити свою теорію про те, що землетруси допомагатимуть деревам рости, коли дерева перебувають поруч із потоками води, але будуть заважати їхньому росту, коли вони розташовані вище на схилах пагорбів, учені вивчили сосни Pinus radiata в Чилі в спробі виміряти наслідки сильного землетрусу магнітудою 8,8 бала.

Процес дослідження

Аналіз зразків дерев на дні долини, а також на схилах пагорбів показав, що деякі дерева в долині справді почали швидше зростати після землетрусу. Аналіз проводили на основі даних про кільця дерев і співвідношення ізотопів вуглецю в клітинах дерев.

[ + – ] Сосна Pinus radiata Фото: wikipedia

Навпаки, деякі дерева на схилах не стали рости швидше в той же період, хоча вчені визнають, що загальний ефект від землетрусу був невеликим і тривав лише кілька тижнів.

Тим не менш, учені кажуть, що їхні результати показують, що постсейсмічні зміни в кільцях дерев і співвідношенні ізотопів вуглецю можна використовувати для вивчення зростання дерев і фотосинтетичної реакції на землетруси.

Новий спосіб вивчення землетрусів

"Завдяки новому дослідженню може з'явитися новий спосіб вивчення землетрусів минулого, — говорить Мор. — Деталі в анатомії дерев і в ізотопах можуть запропонувати заснований на вивченні дерев підхід до палеосейсмології".

Нагадаємо, що минулого місяця в Японії стався сильний землетрус магнітудою 6,1 бала, а у вересні був зареєстрований невеликий землетрус на території Західної України.