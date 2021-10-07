В Японії стався потужний землетрус, люди залишилися без світла та транспорту (відео)

На знятих очевидцями кадрах можна побачити, як на вулицях від афтершоку "танцюють" ліхтарні стовпи, а предмети в будинках японців падають з поверхонь.

В Японії, ввечері в четвер, 7 жовтня, на території декількох префектур, серед яких і Токійський столичний регіон, стався потужний землетрус магнітудою 6.1 бал. Про це повідомило видання Kyodo з посиланням на Японське метеорологічне агентство

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За даними відомства, землетрус стався о 22:41 за місцевим часом (16:41 за київським) у деяких частинах префектур Токіо, Канагава і Сайтама з вогнищем у північно-західній префектурі Тіба на глибині 80 кілометрів.

[ + – ] Стовпи, що "танцюють" неподалік від Токіо

Влада додала, що землетрус призвів до відключення світла приблизно в 250 будинках у японській столиці. Також чиновники повідомили, що через стихію рух поїздів метро в Токіо зупинений.

[ + – ] Кадри землетрусу в Токіо

Землетрус також застав людей на їхніх робочих місцях. Так, у мережі з'явилися кадри з однієї з телестудій в момент, коли почалися підземні поштовхи.

[ + – ] Телестудія в Японії під час землетрусу

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда вже розпорядився створити робочу групу реагування на землетрус і доручив владі допомогти постраждалим, а також запобігти подальших збитків.

[ + – ] Супермаркет під час землетрусу

Центральні та місцеві органи влади заявили, що на ядерних об'єктах не фіксувалося будь-яких відхилень від норми на тлі підземних поштовхів.

[ + – ] Кадри землетрусу в Японії

Також не надходило повідомлень про інциденти в аеропорту Наріта в Тібі на схід від Токіо, в той час як чиновники, відповідальні за транспорт, заявили, що злітно-посадочні смуги в токійському аеропорту Ханеда були тимчасово закриті для перевірок. Даних про жертви і постраждалих під час землетрусу наразі немає.

[ + – ] Землетрус у Токіо

Землетруси є звичайним явищем для Японії — одного з найбільш сейсмічно активних регіонів світу. На цю країну, за даними Reuters, припадає приблизно 20% усіх підземних поштовхів у світі магнітудою 6 балів і вище.

[ + – ] Землетрус у Канагаві

Нагадаємо, внаслідок нещодавнього землетрусу на Гаїті, амплітуда якого склала 7,2 бали, загинули майже 2 тисяч осіб.

Також Фокус повідомляв про те, що у вересні підземні поштовхи відчувалися в районі між Тернопільською та Івано-Франківською областями.