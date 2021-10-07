В Японии произошло мощное землетрясение, люди остались без света и транспорта (видео)

На снятых очевидцами кадрах можно увидеть, как на улицах от афтершока "танцуют" фонарные столбы, а предметы в домах японцев падают с поверхностей.

В Японии, вечером в четверг, 7 октября, на территории нескольких префектур, в числе которых и Токийский столичный регион, произошло мощное землетрясение магнитудой 6.1 балла. Об этом сообщило издание Kyodo со ссылкой на Японское метеорологическое агентство

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По данным ведомства, землетрясение произошло в 22:41 по местному времени (16:41 по киевскому) в некоторых частях префектур Токио, Канагава и Сайтама с очагом в северо-западной префектуре Тиба на глубине 80 километров.

[ + – ] "Танцующие" столбы неподалеку от Токио

Власти добавили, что землетрясение привело к отключению света примерно в 250 домах в японской столице. Также чиновники сообщили, что из-за стихии движение поездов метро в Токио остановлено.

[ + – ] Кадры землетрясения в Токио

Землетрясение также застало людей на их рабочих местах. Так, в сети появились кадры из одной из телестудий в момент, когда начались подземные толчки.

[ + – ] Телестудия в Японии во время землетрясения

Премьер-министр Японии Фумио Кисида уже распорядился создать рабочую группу реагирования на землетрясение и поручил властям помочь пострадавшим, а также предотвратить дальнейший ущерб.

[ + – ] Супермаркет во время землетрясения

Центральные и местные органы власти заявили, что на ядерных объектах не фиксировалось каких-либо отклонений от нормы на фоне подземных толчков.

[ + – ] Кадры землетрясения в Японии

Также не поступало сообщений об инцидентах в аэропорту Нарита в Тибе к востоку от Токио, в то время как чиновники, ответственные за транспорт, заявили, что взлетно-посадочные полосы в токийском аэропорту Ханэда были временно закрыты для проверок. Данных о жертвах и пострадавших при землетрясении на данный момент нет.

[ + – ] Землетрясение в Токио

Землетрясения являются обычным явлением для Японии — одного из самых сейсмически активных регионов мира. На эту страну, по данным Reuters, приходится около 20% всех подземных толчков в мире магнитудой 6 баллов и выше.

[ + – ] Землетрясение в Канагаве

Напомним, в результате недавнего землетрясения на Гаити, амплитуда которого составила 7,2 балла, погибли почти 2 тысячи человек.

Также Фокус сообщал о том, что в сентябре подземные толчки ощущались в районе между Тернопольской и Ивано-Франковской областями.