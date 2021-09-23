На границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей произошло землетрясение

На удалении от эпицентра до 100 км люди в помещениях ощущали легкие сотрясения.

Сегодня, 23 сентября, в 06:17:57 по киевскому времени, приборы Главного центра специального контроля (ГЦСК) зарегистрировали землетрясение на территории Украины. Его эпицентр находился в Тернопольской области возле города Чортков (координаты 48,93 градусов с.ш. и 25,88 градусов в.д.).

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Магнитуда землетрясения – 4,3, расчетная интенсивность – 5 баллов. Его центр находился на глубине 6 км.

Согласно сообщениям, землетрясение ощущалось людьми на расстоянии до 100 км. В соцсетях люди из Житомира и Ивано-Франковска написали, что у них в шкафах гремела посуда. В Чорткове люди проснулись от тряски.

В сообщении ГЦСК говорится, что по классификации землетрясение относится к умеренным, оно ощущается людьми внутри помещений. Предметы, которые висят, сильно раскачиваются. Картины сдвигаются с места. По ощущениям, колебания сходны с теми, что образуются при падении тяжелых предметов внутри здания.

Немецкий исследовательский центр наук о Земле GFZ также сообщил об этом землетрясении. Там считают, что его центр (источник) находился на глубине 10 км.

По оценке GFZ, слабое дрожание могло ощущаться в Городенке, расположенном в 18 км от эпицентра, Бучаче – 26 км, Чорткове – 32 км, Борщеве – 42 км, Коломые – 46 км.

Совсем слабые сотрясения могли ощущаться в Тернополе, расположенном в 81 км от эпицентра, и Каменец-Подольском – 84 км.

Ранее на территории Тернопольской области землетрясения были зарегистрированы 23 апреля 2020 года и 28 мая 2019 года с магнитудами 2,0.

ГЦСК расположен в поселке Городок (Радомышльский район, Житомирская область).

Магнитуда землетрясения – условная величина, характеризующая энергию, которая выделяется во время землетрясения. Она вычисляется по записи колебаний, которые регистрируются сейсмографами.

Шкала магнитуды была предложена сейсмологом Чарльзом Рихтером, поэтому значение магнитуды часто называют шкалой Рихтера.

Магнитуда не в полной мере характеризует последствия землетрясения на земной поверхности, которые зависят от многих обстоятельств, и в первую очередь, от глубины очага.

Интенсивность землетрясения – величина, характеризующая степень колебаний Земной поверхности при землетрясении. Она выражается баллами сейсмической шкалы в зависимости от степени разрушения типовых зданий и сооружений, ощущений людей, изменений рельефа земной поверхности.

Напомним, 14 августа на Гаити произошло землетрясение с магнитудой 7,2. Оно ощущалось по всему Карибскому региону, включая Ямайку и Кубу. Погибли не менее 1400 человек.

8 сентября в мексиканском штате Герреро произошло мощное землетрясение, магнитуда которого была от 6,9 до 7,4. Подземные толчки спровоцировали отключение электричества в отдельных районах, однако обошлось без разрушений.