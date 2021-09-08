Наводнение и землетрясение обрушились на Мексику: 17 человек погибли в больнице без кислорода

Жертвами наводнения стали пациенты ковидного отделения, которое было обесточено из-за непогоды.

Проливные дожди спровоцировали выход реки Тула из берегов, что привело к сильному наводнению в мексиканском штате Идальго. Об этом сообщает Reuters.

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По данным журналистов, в результате наводнения пострадали более 2000 жилых домов.

Губернатор Идальго Омар Файад сообщил, что не менее 17 человек погибли из-за сильного наводнения. Жертвами оказались пациенты ковидного отделения местной больницы. Из-за большого потока воды в медицинском учреждении отключилось электричество, что привело к прекращению подачи кислорода больным с COVID-19.

На опубликованном видео можно увидеть, как медсестры и врачи пытаются спасти пациентов, стоя по колено в воде в затопленной больнице. Более 40 других больных были эвакуированы работниками службы экстренной помощи.

[ + – ] Наводнение в Мексике

На другой мексиканский штат Герреро ночью обрушилось мощное землетрясение, магнитуда которого достигала от 6,9 до 7,4 баллов. По словам главы правительства Мехико Клаудии Шейнбаум, подземные толчки также спровоцировали отключение электричества в отдельных районах столицы, однако обошлось без разрушений.

Эпицентр землетрясения был зафиксирован в 11 км на юго-восток от Акапулько в 20:47 на глубине 10 километров. Власти оперативно проинформировали гражданских о землетрясении, и местные жители успели покинуть свои дома, спрятавшись в безопасных местах.

[ + – ] Землетрясение в Мексике

[ + – ] Подземные толчки в Мексике

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США предупреждает об угрозе цунами на западном побережье Мексики, где и находился эпицентр сильных подземных толчков.

[ + – ] Землетрясение в Мексике

[ + – ] Землетрясение в Мексике

Ранее Фокус рассказывал про разрушительное землетрясение в Гаити. Мощные подземные толчки магнитудой 7,2 балла были зафиксированы 14 августа. Землетрясение, которое сотрясло Гаити, ощущалось также на Ямайке и Кубе. Сперва местные власти сообщали о 30 погибших в результате землетрясения, однако позже число жертв начало увеличиваться в разы.

Позже Фокус сообщал, что более 1940 человек погибли из-за землетрясения на Гаити. Поисково-спасательные операции на острове затруднялись из-за проливных дождей, которые обрушились на страну после подземных толчков. Помимо жертв, более 9 тысяч человек пострадали в результате землетрясения.