Повінь і землетрус обрушилися на Мексику: 17 людей загинули в лікарні без кисню

Жертвами повені стали пацієнти ковідного відділення, яке було знеструмлене через негоду.

Проливні дощі спровокували вихід річки Тула з берегів, що призвело до сильної повені в мексиканському штаті Ідальго. Про це повідомляє Reuters.

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За даними журналістів, в результаті повені постраждали понад 2000 житлових будинків.

Губернатор Ідальго Омар Фаяд повідомив, що не менше 17 людей загинули через сильну повінь. Жертвами виявилися пацієнти ковідного відділення місцевої лікарні. Через великий потік води в медичній установі відключилася електрика, що призвело до припинення подачі кисню хворим з COVID-19.

На опублікованому відео можна побачити, як медсестри і лікарі намагаються врятувати пацієнтів, стоячи по коліно у воді в затопленій лікарні. Більше 40 інших хворих були евакуйовані працівниками служби екстреної допомоги.

[ + – ] Повінь у Мексиці

На інший мексиканський штат Герреро вночі обрушився потужний землетрус, магнітуда якого досягала від 6,9 до 7,4 балів. За словами глави уряду Мехіко Клаудії Шейнбаум, підземні поштовхи також спровокували відключення електрики в окремих районах столиці, проте обійшлося без руйнувань.

Епіцентр землетрусу був зафіксований в 11 км на південний схід від Акапулько о 20:47 на глибині 10 кілометрів. Влада оперативно проінформувала цивільних про землетрус, і місцеві жителі встигли покинути свої будинки, сховавшись у безпечних місцях.

[ + – ] Землетрус у Мексиці

[ + – ] Підземні поштовхи в Мексиці

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США попереджає про загрозу цунамі на західному узбережжі Мексики, де й розташований епіцентр сильних підземних поштовхів.

[ + – ] Землетрус у Мексиці

[ + – ] Землетрус у Мексиці

Раніше Фокус розповідав про руйнівний землетрус на Гаїті. Потужні підземні поштовхи магнітудою 7,2 бала були зафіксовані 14 серпня. Землетрус, який струснув Гаїті, відчувався також на Ямайці і Кубі. Спершу місцева влада повідомляла про 30 загиблих у результаті землетрусу, проте пізніше число жертв почало збільшуватися в рази.

Пізніше Фокус повідомляв, що більше ніж 1940 людей загинули через землетрус на Гаїті. Пошуково-рятувальні операції на острові ускладнювалися через проливні дощі, які обрушилися на країну після підземних поштовхів. Крім жертв, понад 9 тисяч людей постраждали в результаті землетрусу.