Руйнівний землетрус на Гаїті: кількість загиблих зросла до 1941 (відео)

Проливні дощі, що обрушилися на Гаїті після землетрусу, ускладнили пошуково-рятувальні операції на острові.

Жертвами потужного землетрусу, зафіксованого на Гаїті 14 серпня, стали 1941 особа. Про це пише Radio Television Caraibes з посиланням на звіт Управління цивільного захисту.

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За даними рятувальників, в результаті землетрусу магнітудою 7,2 бала за шкалою Ріхтера постраждало понад 9 тисяч осіб.

Найбільша кількість жертв, як йдеться в останньому звіті Управління цивільного захисту Гаїті, зафіксовано на півдні країни — +1597 осіб.

У департаменті Гранд-анс від землетрусу загинуло 205 осіб, в департаменті Ніппо — 137 осіб, в Північно-Західному департаменті — ще двоє жертв.

"В цілому загинуло 1941 людина. 1597 осіб убито на півдні, 205 — в Гранд-анс, 137 — в Ніппо, двоє — в Північно-Західному департаменті. Тим часом пошукові операції з пошуку виживших і загиблих з-під завалів тривають", — сказано в повідомленні.

Журналісти також зазначають, що проливні дощі, які обрушилися на Гаїті з тропічним штормом Грейс, ускладнили пошуково-рятувальні операції на острові.

[ + – ] Руйнівний землетрус на Гаїті

Раніше Фокус повідомляв, що 14 серпня Гаїті трусонув потужний землетрус. Землетрус амплітудою 7,2 бала за шкалою Ріхтера відчувався по всьому Карибському регіону, включаючи Ямайку і Кубу, а місцева влада спершу повідомляла про 30 загиблих. Епіцентр землетрусу знаходився в 150 кілометрах на захід від столиці країни Порт-о-Пренс.

Пізніше Фокус розповідав, що жертвами землетрусу на Гаїті стали понад 1400 осіб. За офіційними даними влади, землетрус магнітудою 7,2 бала за шкалою Ріхтера зруйнував понад 7000 будинків, понад 30 000 сімей залишилися без даху над головою. Прем'єр-міністр Гаїті після катаклізму оголосив в країні надзвичайний стан.