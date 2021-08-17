Разрушительное землетрясение на Гаити: число погибших выросло до 1941 (видео)

Проливные дожди, обрушившиеся на Гаити после землетрясения, осложнили поисково-спасательные операции на острове.

Жертвами мощного землетрясения, зафиксированного на Гаити 14 августа, стали 1941 человек. Об этом пишет Radio Television Caraibes со ссылкой на отчет Управления гражданской защиты.

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По данным спасателей, в результате землетрясения магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера пострадало более 9 тысяч человек.

Наибольшее количество жертв, как говорится в последнем отчете Управления гражданской защиты Гаити, зафиксировано на юге страны — 1597 человек.

В департаменте Гранд-Анс от землетрясения погибло 205 человек, в департаменте Нипп — 137 человек, в Северо-Западном департаменте — еще двое жертв.

"В общей сложности погибло 1941 человек. 1597 человек убито на юге, 205 — в Гранд-Анс, 137 — в Ниппе, двое — в Северо-Западном департаменте. Тем временем поисковые операции по извлечению выживших и погибших из-под завалов продолжаются", — сказано в сообщении.

Журналисты также отмечают, что проливные дожди, которые обрушились на Гаити с тропическим штормом Грейс, осложнили поисково-спасательные операции на острове.

[ + – ] Разрушительное землетрясение на Гаити

Ранее Фокус сообщал, что 14 августа Гаити сотрясло мощное землетрясение. Землетрясение амплитудой 7,2 балла по шкале Рихтера ощущалось по всему Карибскому региону, включая Ямайку и Кубу, а местные власти сперва сообщали о 30 погибших. Эпицентр землетрясения находился в 150 километрах к западу от столицы страны Порт-о-Пренс.

Позже Фокус рассказывал, что жертвами землетрясения на Гаити стали более 1400 человек. По официальным данным властей, землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера разрушило более 7000 домов, более 30 000 семей остались без крова. Премьер-министр Гаити после катаклизма объявил в стране чрезвычайное положение.