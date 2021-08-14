Разрушены здания и разбиты авто: Гаити сотрясло мощное землетрясение (фото, видео)
Землетрясение амплитудой 7,2 балла по шкале Рихтера ощущалось по всему Карибскому региону, включая Ямайку и Кубу. Погибли минимум пять человек.
В субботу, 14 августа на Гаити произошло землетрясение силой 7,2 балла по шкале Рихтера, пишет Тhe Guardian со ссылкой на Геологическую службу США.
По данным службы, землетрясение произошло приблизительно в 150 километрах к западу от столицы страны Порт-о-Пренс приблизительно в 8:30 утра по местному времени.
Землетрясение было такой силы, что ощущалось по всему Карибскому региону, включая Ямайку и Кубу.
Степень ущерба от стихийного бедствия еще неясна, хотя фотографии, размещаемые в социальных сетях, говорят о том, что юго-запад острова неподалеку от эпицентра землетрясения пострадал особенно сильно. Сообщается, что по меньшей мере пять человек погибли.
На кадрах видны превращенные в руины здания и разбитые автомобили в городах Жереми и Ле-Ке.
На одном из снимков – обрушившийся шпиль Собора короля Франции Святого Людовика XIX века в Жереми.
Жители Порт-о-Пренса, почувствовав сотрясение земли, покинули свои дома. По данным Геологической службы США, через двадцать минут в этом регионе было зарегистрировано второе землетрясение силой 5,2 балла.
Напомним, в июле во время мощного землетрясения в Таджикистане погибли пять человек, сила подземных толчков достигала 6 баллов по шкале Рихтера.
В мае из-за землетрясения в Китае были эвакуированы 20 тысяч человек, по меньшей мере три человека погибли и 33 получили ранения.
А в апреле во время землетрясения на Сахалине перепуганные люди выбегали на улицу в одеялах.