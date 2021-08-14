Зруйновані будівлі і розбиті авто: Гаїті трусонув потужний землетрус (фото, відео)

Землетрус амплітудою 7,2 бала за шкалою Ріхтера відчувався по всьому Карибському регіону, включаючи Ямайку і Кубу. Загинули щонайменше п'ятеро осіб.

У суботу, 14 серпня на Гаїті стався землетрус силою 7,2 бала за шкалою Ріхтера, пише Тhe Guardian з посиланням на Геологічну службу США.

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За даними служби, землетрус стався приблизно в 150 кілометрах на захід від столиці країни Порт-о-Пренс приблизно о 8:30 ранку за місцевим часом.

Землетрус був такої сили, що відчувався по всьому Карибському регіону, включаючи Ямайку і Кубу.

[ + – ] Землетрус в Гаїті

Ступінь збитків від стихійного лиха ще неясна, хоча фотографії, розміщені в соціальних мережах, говорять про те, що південний захід острова неподалік від епіцентру землетрусу постраждав особливо сильно. Повідомляється, що щонайменше п'ятеро людей загинули.

[ + – ] Руйнування на острові Гаїті

На кадрах видно перетворені на руїни будівлі і розбиті автомобілі в містах Жеремі і Ле-Ке.

На одному зі знімків – шпиль, що обрушився, Собору короля Франції Святого Людовіка XIX століття в Жеремі.

[ + – ] обрушився шпиль

Жителі Порт-о-Пренса, відчувши струс землі, покинули свої будинки. За даними Геологічної служби США, через двадцять хвилин в цьому регіоні було зареєстровано другий землетрус силою 5,2 бала.

[ + – ] Руйнування після землетрусу

Нагадаємо, в липні під час потужного землетрусу в Таджикистані загинули п'ятеро людей, сила підземних поштовхів сягала 6 балів за шкалою Ріхтера.

У травні через землетрус в Китаї були евакуйовані 20 тисяч осіб, щонайменше три людини загинули і 33 отримали поранення.

А в квітні під час землетрусу на Сахаліні перелякані люди вибігали на вулицю в ковдрах.