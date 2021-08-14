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Зруйновані будівлі і розбиті авто: Гаїті трусонув потужний землетрус (фото, відео)

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Гаїті, руйнування, землетрус,
Фото: cnn.com | Землетрус в Гаїті

Землетрус амплітудою 7,2 бала за шкалою Ріхтера відчувався по всьому Карибському регіону, включаючи Ямайку і Кубу. Загинули щонайменше п'ятеро осіб.

У суботу, 14 серпня на Гаїті стався землетрус силою 7,2 бала за шкалою Ріхтера, пише Тhe Guardian з посиланням на Геологічну службу США.

За даними служби, землетрус стався приблизно в 150 кілометрах на захід від столиці країни Порт-о-Пренс приблизно о 8:30 ранку за місцевим часом.

Землетрус був такої сили, що відчувався по всьому Карибському регіону, включаючи Ямайку і Кубу.

Землетрус в Гаїті

Ступінь збитків від стихійного лиха ще неясна, хоча фотографії, розміщені в соціальних мережах, говорять про те, що південний захід острова неподалік від епіцентру землетрусу постраждав особливо сильно. Повідомляється, що щонайменше п'ятеро людей загинули.

Руйнування на острові Гаїті

На кадрах видно перетворені на руїни будівлі і розбиті автомобілі в містах Жеремі і Ле-Ке.

На одному зі знімків – шпиль, що обрушився, Собору короля Франції Святого Людовіка XIX століття в Жеремі.

Собор Святого Людовіка, шпиль, землетрус
обрушився шпиль

Жителі Порт-о-Пренса, відчувши струс землі, покинули свої будинки. За даними Геологічної служби США, через двадцять хвилин в цьому регіоні було зареєстровано другий землетрус силою 5,2 бала.

Руйнування після землетрусу

Нагадаємо, в липні під час потужного землетрусу в Таджикистані загинули п'ятеро людей, сила підземних поштовхів сягала 6 балів за шкалою Ріхтера.

У травні через землетрус в Китаї були евакуйовані 20 тисяч осіб, щонайменше три людини загинули і 33 отримали поранення.

А в квітні під час землетрусу на Сахаліні перелякані люди вибігали на вулицю в ковдрах.