Зруйновані будівлі і розбиті авто: Гаїті трусонув потужний землетрус (фото, відео)
Землетрус амплітудою 7,2 бала за шкалою Ріхтера відчувався по всьому Карибському регіону, включаючи Ямайку і Кубу. Загинули щонайменше п'ятеро осіб.
У суботу, 14 серпня на Гаїті стався землетрус силою 7,2 бала за шкалою Ріхтера, пише Тhe Guardian з посиланням на Геологічну службу США.
За даними служби, землетрус стався приблизно в 150 кілометрах на захід від столиці країни Порт-о-Пренс приблизно о 8:30 ранку за місцевим часом.
Землетрус був такої сили, що відчувався по всьому Карибському регіону, включаючи Ямайку і Кубу.
Ступінь збитків від стихійного лиха ще неясна, хоча фотографії, розміщені в соціальних мережах, говорять про те, що південний захід острова неподалік від епіцентру землетрусу постраждав особливо сильно. Повідомляється, що щонайменше п'ятеро людей загинули.
На кадрах видно перетворені на руїни будівлі і розбиті автомобілі в містах Жеремі і Ле-Ке.
На одному зі знімків – шпиль, що обрушився, Собору короля Франції Святого Людовіка XIX століття в Жеремі.
Жителі Порт-о-Пренса, відчувши струс землі, покинули свої будинки. За даними Геологічної служби США, через двадцять хвилин в цьому регіоні було зареєстровано другий землетрус силою 5,2 бала.
Нагадаємо, в липні під час потужного землетрусу в Таджикистані загинули п'ятеро людей, сила підземних поштовхів сягала 6 балів за шкалою Ріхтера.
У травні через землетрус в Китаї були евакуйовані 20 тисяч осіб, щонайменше три людини загинули і 33 отримали поранення.
А в квітні під час землетрусу на Сахаліні перелякані люди вибігали на вулицю в ковдрах.