П'ятеро людей загинули під час потужного землетрусу в Таджикистані (відео)

Природний катаклізм пошкодив 19 будинків у двох районах Таджикистану. Сила підземних поштовхів досягала 6 балів за шкалою Ріхтера.

10 липня в Таджикистані стався землетрус, в результаті якого загинули не менше пʼяти осіб. Про це на офіційному сайті повідомив урядовий Комітет з питань надзвичайних ситуацій.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Сейсмологи зареєстрували підземні поштовхи близько 7:14 c епіцентром в 165 кілометрах на північний схід від Душанбе і в 21 кілометрах на схід від Раштського району. Сила землетрусу сягала 5-6 балів, в столиці країни зафіксували близько 2-3 балів.

За попередньою інформацією, пʼятеро людей загинули в джамоаті (сільській громаді) Лангар Шох Таджікабадского району, крім того, двох неповнолітніх людей госпіталізували з пораненнями в громаді Хіджборак Раштського району. Крім того, в результаті землетрусу пошкоджено 7 житлових будинків в селах Хазорчашма і Ярхаб джамоати Хіджборак, а також 12 будинків в селах Шарх і Сарі Шухон в Раштському районі.

За даними видання Sputnik Таджикистан, найбільше постраждали села Бустон, Шірінчашма, Кулі калон, Хазорчашма, Ярхоб, Шахрая і Сарі Шухон. Очевидці опублікували наслідки землетрусу в селі Хазорчашма, на кадрах видно потріскані і частково обвалилися стіни, обсипалася штукатурку та інші ушкодження.

Президента Таджикистану Емомалі Рахмон доручив створити спеціальну Комісію, яку очолив премʼєр-міністр Кохір Расулзаде. Для оцінки ситуації і проведення робіт по ліквідації наслідків природної катастрофи в постраждалий регіон виїхало керівництво профільних комітетів уряду, Головного управління геології, Інституту геології, сейсмостійкого будівництва і сейсмології Таджикистану.

В кінці травня в Конго сталася 61 землетрус на тлі виверження вулкана Ньирагонго. Підземні поштовхи викликало руйнування кратера, їх відчули навіть мешканці столиці Руанди, Кігалі, але ж місто знаходиться більш ніж в 100 кілометрах від вулкана.

Раніше потужний землетрус магнітудою 4,5 бала стався на Сахаліні. Жителі Тимовского району в поспіху залишали свої будинки і квартири, багато накривалися ковдрами. Обійшлося без людських жертв, проте у деяких будинків потріскалися стіни і частково обвалилися цегляні труби.

Вчені знайшли причину, по якій відбуваються "тихі землетрусу". Як виявилося, підводні гори біля східного узбережжя Північного острова Нової Зеландії містять більше води, ніж звичайна океанічна кора, і вона змащує місця зʼєднання плит, забезпечуючи ковзання.