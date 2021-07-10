Пять человек погибли во время мощного землетрясения в Таджикистане (видео)

Природный катаклизм повредил 19 домов в двух районах Таджикистана. Сила подземных толчков достигала 6 баллов по шкале Рихтера.

10 июля в Таджикистане произошло землетрясение, в результате которого погибли не менее пяти человек. Об этом на официальном сайте сообщил правительственный Комитет по чрезвычайным ситуациям.

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Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки около 7:14 c эпицентром в 165 километрах к северо-востоку от Душанбе и в 21 километрах на восток от Раштского района. Сила землетрясения достигала 5-6 баллов, в столице страны зафиксировали около 2-3 баллов.

По предварительной информации, пять человек погибли в джамоате (сельской общине) Лангари Шох Таджикабадского района, кроме того, двух несовершеннолетних людей госпитализировали с ранениями в общине Хиджборак Раштского района. Кроме того, в результате землетрясения повреждены 7 жилых домов в селах Хазорчашма и Ярхаб джамоата Хиджборак, а также 12 домов в селах Шархо и Сари Шухон в Раштском районе.

По данным издания Sputnik Таджикистан, больше всего пострадали села Бустон, Ширинчашма, Кули калон, Хазорчашма, Ярхоб, Шахро и Сари Шухон. Очевидцы опубликовали последствия землетрясения в селе Хазорчашма, на кадрах видно потрескавшиеся и частично обвалившиеся стены, осыпавшуюся штукатурку и другие повреждения.

Президента Таджикистана Эмомали Рахмон поручил создать специальную Комиссию, которую возглавил премьер-министр Кохир Расулзада. Для оценки ситуации и проведения работ по ликвидации последствий природной катастрофы в пострадавший регион выехало руководство профильных комитетов правительства, Главного управления геологии, Института геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Таджикистана.

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