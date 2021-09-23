На межі Тернопільської та Івано-Франківської областей стався землетрус

На відстані до 100 км від епіцентру люди в приміщеннях відчували легкі струси.

Сьогодні, 23 вересня, о 6:17:57 за київським часом, прилади Головного центру спеціального контролю (ГЦСК) зареєстрували землетрус на території України. Його епіцентр був розташований у Тернопільській області біля міста Чортків (координати 48,93 градусів пн.ш. і 25,88 градусів східної довготи).

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Магнітуда землетрусу — 4,3, розрахункова інтенсивність — 5 балів. Його центр був роташований на глибині 6 км.

Згідно з повідомленнями, землетрус відчувався людьми на відстані до 100 км. У соцмережах люди з Житомира та Івано-Франківська написали, що у них у шафах гримів посуд. У Чорткові люди прокинулися від трусіння.

У повідомленні ГЦСК йдеться, що за класифікацією землетрус відноситься до помірних, він відчувається людьми всередині приміщень. Предмети, які висять, сильно розгойдуються. Картини зсуваються з місця. За відчуттями коливання подібні до тих, що утворюються при падінні важких предметів всередині будівлі.

Німецький дослідний центр наук про Землю GFZ також повідомив про цей землетрус. Там вважають, що його центр (джерело) було розташоване на глибині 10 км.

За оцінкою GFZ, слабке тремтіння могло відчуватися в Городенці, розташованій в 18 км від епіцентру, Бучачі — 26 км, Чорткові — 32 км, Борщові — 42 км, Коломиї — 46 км.

Зовсім слабкі струси могли відчуватися в Тернополі, розташованому в 81 км від епіцентру, і Кам'янець-Подільському — 84 км.

Раніше на території Тернопільської області землетруси були зареєстровані 23 квітня 2020 року і 28 травня 2019 року зі магнітудами 2,0.

ГЦСК розташований у селищі Городок (Радомишльський район, Житомирська область).

Магнітуда землетрусу — умовна величина, що характеризує енергію, яка виділяється під час землетрусу. Вона обчислюється за записом коливань, які реєструються сейсмографами.

Шкала магнітуди була запропонована сейсмологом Чарльзом Ріхтером, тому значення магнітуди часто називають шкалою Ріхтера.

Магнітуда не в повній мірі характеризує наслідки землетрусу на земній поверхні, які залежать від багатьох обставин, і в першу чергу, від глибини вогнища.

Інтенсивність землетрусу — величина, що характеризує ступінь коливань Земної поверхні при землетрусі. Вона виражається балами сейсмічної шкали в залежності від ступеня руйнування типових будівель і споруд, відчуттів людей, змін рельєфу земної поверхні.

Нагадаємо, 14 серпня на Гаїті стався землетрус із магнітудою 7,2. Він відчувався по всьому Карибському регіону, включаючи Ямайку і Кубу. Загинули не менше 1400 осіб.

8 вересня в мексиканському штаті Герреро стався потужний землетрус, магнітуда якого була від 6,9 до 7,4. Підземні поштовхи спровокували вимкнення електрики в окремих районах, однак обійшлося без руйнувань.