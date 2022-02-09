Загадкове цунамі, яке охопило весь світ у 2021 році: вчені з'ясували, що стало його причиною

Прилади сейсмічного моніторингу не змогли зафіксувати причину появи цунамі, і вчені з'ясували, чому це сталося.

У серпні 2021 року на півдні Атлантичного океану виникло несподіване цунамі, яке поширилося на відстань більш ніж 10 тисяч км і пройшло територією північної частини океану, а також торкнулося Тихого й Індійського океанів. Уперше з 2004 року вчені зафіксували появу цунамі в трьох океанах, і тільки зараз вони з'ясували, що його спричинило, повідомляє ScienceAlert.

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У серпні минулого року прилади сейсмічного моніторингу зафіксували в районі Південних Сандвічевих островів (південь Атлантичного океану) глибокий землетрус силою 7,5 бала на глибині 47 км. Але воно не могло викликати навіть невелике цунамі з висотою хвиль до 1 м.

Учені з Каліфорнійського інституту в результаті нового дослідження дійшли висновку, що це був не дуже глибокий підземний поштовх, а серія з п'яти глибоких землетрусів. Причому один із них стався ближче до поверхні на глибині 15 км, і його сила була 8,2 бала. Саме цей глибокий підземний поштовх і викликав загадкове цунамі, яке прокотилося трьома океанами Землі. Але системи сейсмічного моніторингу не помітили його.

[ + – ] Торішнього серпня прилади зафіксували в районі Південних Сандвічевих островів (південь Атлантичного океану) дуже глибокий землетрус силою 7,5 бала на глибині 47 км. Фото: ScienceAlert

"Незважаючи на те, що цей землетрус був сильнішим за інші та склав близько 70% усієї сили серії підземних поштовхів, його не помітили прилади, тому що раніше подібні землетруси не фіксувалися. Це підземний глибокий поштовх тривав набагато довше за інші, близько трьох хвилин", — каже сейсмолог Чже Цзя з Каліфорнійського технологічного інституту.

За словами вчених, цей землетрус є гібридом глибокого розриву кори та повільного цунамічного зсуву. Це пояснює незвичайне поєднання великої глибини підземного поштовху та цунамі, яке розійшлося по світу.

"Наше дослідження говорить про те, що необхідно оновити сейсмічні прилади, які займаються попередженням появи землетрусів і цунамі. Такі підземні поштовхи необхідно фіксувати", — каже Цзя.

Сьогодні системи моніторингу землетрусів здебільшого стежать за короткими та середніми за тривалістю підземними точками. Схоже, що триваліші землетруси можуть мати не менш важливі наслідки, кажуть учені.

Нагадуємо, вчені з'ясували, що існує зв'язок між землетрусами та зростанням дерев.