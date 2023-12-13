Макают "печенье в чай": в поведении людей и попугаев есть нечто общее

Исследователи заметили, что какаду, как и люди, любят погружать еду в жидкость перед тем как проглотить ее.

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У людей есть множество удивительных привычек, однако теперь мы знаем, что мы вовсе не уникальны в своем желании "макнуть печенье в чай". Новое исследование показало, что какаду также используют этот прием во время трапезы, пишет The Guardian.

В новом исследовании ученые впервые заметили, как какаду Гоффена макают во время еды личинок в воду, а затем поедают их. Такое поведение птиц напомнило исследователям привычку людей макать печенье в чай, а потому они решили исследовать это поведении более обширно.

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В ходе исследования команда из Венского университета поместили 18 какаду в специальные камеры и наблюдали за ними в течение 12 дней: в конструкции также разместили корм для птиц — сухари, сухофрукты, семена и птичий помет — и миски с водой.

В ходе наблюдений ученые фиксировали, какие птицы окунали пищу в воду, как долго ее там держали и съедали ли после. В целом команда обнаружила, что 7 из 18 какаду хотя бы один раз макали еду в воду, причем самым популярным продуктом для этого поведения были сухари. Двое из самых активных какаду предпочитали есть сухари исключительно влажным, а некоторые другие особи опускали в воду также банановые и кокосовые чипсы, в то время как первый дуэт предпочитал их есть сухими.

Таким образом ученые пришли к выводу, что такое поведение какаду в основном нацелено именно на сухари — сухую и твердую пищу, легко впитывающую воду и приобретающую влажную текстуру. Однако каждый из 7 какаду, макающих пищу в воду, предпочитали разное время замачивания: некоторые оставляли кусочки хлеба на долго, чтобы они стали мягкими, другие — нет.

Авторы исследования не могут до конца объяснить мотивы какаду, однако предполагают, что птицы окунают пищу в воду, чтобы улучшить ее структуру. При этом, по словам ученых, такое поведение требует контроля над импульсами и отсроченного удовлетворения, а также подчеркивает изобретательность пернатых.

В то же время ученые отмечают, что в дикой природе едва ли можно наблюдать такое поведение — авторы исследования полагают, что это спонтанная инновация в поисках пищи, осуществленная одним или несколькими особями. В то же время по словам профессора Саймона Ридера из Университета Макгилла в Монреале, который не участвовал в работе, удивительным кажется то, что подобное поведение какаду не было ранее задокументировано.

Ранее Фокус писал о том, что какаду используют музыкальные инструменты, а затем "бросают их в зал".