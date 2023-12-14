Плохие новости: чтобы спасти Землю от "закипания", людям нужно перестать дышать

Новое исследование показывает, что газы в воздухе, выдыхаемом человеком, способствую глобальному потеплению планеты.

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Десятилетиями ученые предупреждают о климатическом кризисе, который надвигается на Землю, и требуют сокращения выбросов парниковых выбросов. Ранее исследователи уже рекомендовали уменьшить потребление мяса и использовать более экологичные виды транспорта. Однако новое исследование меняет все — результаты показывают, что для сдерживания глобального потепления людям так же следовало бы перестать дышать, пишет Daily Mail.

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Едва ли человечество сможет дышать меньше, а потому это является проблемой: новое исследование утверждает, что газы, такие как метан и закись азота, в воздухе, который выдыхают люди, составляют до 0,1% выбросов парниковых газов в Великобритании. При этом цифры не учитывают других газов, выделяемых человеком, например, во время отрыжки или метеоризма, а также выбросов, которые происходят из нашей кожи незаметно для нас. Увы, в масштабах планеты эта цифра намного больше.

Новое исследование под руководством доктора Николаса Коуэна, физика-атмосферника из Британского центра экологии и гидрологии Земли. Результаты их с коллегами исследования предполагают, что выдыхаемый человеком воздух может содержать небольшие повышенные концентрации метана и закиси азота, которые, увы, способствуют глобальному потеплению Земли.

Еще со школы мы знаем, что люди вдыхают кислород и выдыхают углекислый газ. Когда мы делаем вдох, воздух попадает в легкие, затем кислород попадает в кровь, а углекислый газ перемещается из крови в легкие и выдыхается. В то же время этот цикл противоположный для растений они напротив — поглощают углекислый газ и "выдыхают" кислород в качестве побочного продукта.

В новом исследовании ученые сосредоточились на выдыхании человеком метана и закиси азота, так как оба эти газа являются мощными парниковыми газами. Ранее ученые не учитывали этот вклад человека в "закипание Земли", но теперь решили это исправить.

По словам Коуэна, растения, по сути, поглощают весь углекислый газ, выделяемый во время дыхания человека, а потому вклад CO2 во время дыхания людей в изменение климата "практически равен нулю". Увы, этого нельзя сказать о метане и закиси азота, поскольку растения их не используют.

В ходе исследования команда изучила выбросы метана и закиси азота в дыхании человека — в эксперименте приняли участие 104 взрослых добровольца из Великобритании. Участников попросили сделать глубокий вдох, задержать дыхание на 5 секунд, а затем выдохнуть в закрывающийся пластиковый пакет.

В общей сложности ученые собрали 328 образцов "выдохов", а далее изучили их и обнаружили, что закись азота выделяется каждым человеком, однако метан обнаружили лишь у 31% реципиентов. Команда также опросила участников исследования, записав такие данные как возраст, пол, диетические предпочтения.

Ученые пришли к выводу, что те, кто не выделял метан при дыхании, вероятно, все равно будут выделять его во время метеоризма. При этом анализ показывает, что люди, выдыхающие метан, по большей части были женщинами старше 30 лет. Однако ученые до сих пор не понимают, чем обусловлены такие результаты.

Результаты исследования показывают, что только в Великобритании на долю дыхания приходится 0,05% метана и 0,1% закиси азота от общего количества выброса этих газов. В то же время ученым не удалось найти никакой связи между диетой человека и количеством парниковых газов, которые он выдыхает.

В дальнейшем ученые планируют продолжить исследование, чтобы узнать больше о выбросах парниковых газов, которые приходятся на долю человека.

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