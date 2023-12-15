Полное погружение в океан: ученые используют ИИ, чтобы подружить людей с китами

Искусственный интеллект не только подскажет имя морского гиганта, которого вы повстречали, он также предоставит карту мест, где он предпочитает бывать чаще всего.

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Около 13 миллионов человек по всему миру ежегодно наблюдают за китами, а стоимость этой отрасли оценивается в 2,1 миллиарда долларов. При этом наблюдение за китами вовсе не простая задачка: в большинстве путешествий на лодках людям удается увидеть лишь 2% тела кита в течение 2% времени, проведенных в океане, пишет BBC.

И все же люди отчаянно стремятся познакомиться с этими морскими гигантами, а если повезет, то и прикоснуться. По словам защитника китов Теда Чизмана, суперзвездой этого бизнеса являются горбатые киты, поскольку этот вид относительно распространен и проводит много времени на поверхности океана. Кроме того, горбатые киты весьма привлекательно "позируют для фото": самым удачливым наблюдателям может посчастливиться запечатлеть "пролом" (прыжок из воды) или взмах кита.

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По мере того как развиваются технологии, ученые используют их, чтобы люди и киты стали ближе. В результате исследовательская компания Тэда Чизмана HappyWhale наблюдателям почувствовать тесную связь с китом: пользователи загружают фото кита на сайт, а затем программное обеспечение (ПО) искусственного интеллекта HappyWhale просматривает свою базу данных из 70 000 различных китов. Далее пользователь получает краткое описание кита: если он уже встречался и был назван, пользователь может узнать его имя и даже посмотреть карту мест, где он ранее был замечен. Если же человеку удалось запечатлеть нового кита, ИИ предложит дать морскому гиганту имя.

У каждого кита хвост уникальной формы с маркировкой Фото: HappyWhale

По словам сотрудников компании, ИИ работает с использованием адаптивного ПО для распознавания лиц человека, чтобы идентифицировать хвост кита уникальной формы, цвета или маркировки. При этом ИИ настолько эффективен, что ему не нужно, чтобы хвост кита был неподвижным и расправленным — он может идентифицировать кита, даже если его хвост повернут, изогнут или находится в процессе ныряния.

Отметим, что система WhaleID совершенно бесплатна для представителей общественности, однако операторов наблюдения за китами и круизные лайнеры просят вносить ежемесячную плату. По словам Чизмана, они приняли такое решение, так как приложение помогает коммерческим компаниям, занимающимся наблюдениями за китами, мгновенно идентифицировать кита и рассказать его историю — то есть это отличный опыт для гидов.

Happy Whale использует все полученные данные для отслеживания перемещения китов по всему миру Фото: HappyWhale

В то же время это приложение играет важную роль и для науки. Во время своих наблюдений люди со всего мира загружают фото китов в одну базу: ученые в результате получают возможность отслеживать численность и перемещение популяций китов.

Более того, по словам Чизмана, данные отслеживания китов, которые они получили из фото пользователей приложения, сыграли ключевую роль в убеждении членов Международной ассоциации антарктических туроператоров снизить максимально разрешенную скорость кораблей, чтобы предотвратить столкновения с китами. То есть новое приложение на основе ИИ выгодно не только людям, но и науке и даже самим китам.

Ранее Фокус писал о том, что серые киты нашли необычное решение своей проблемы со вшами: эксплуатируют людей.