Повне занурення в океан: вчені використовують ШІ, щоб подружити людей із китами

Штучний інтелект не тільки підкаже ім'я морського гіганта, якого ви зустріли, він також надасть карту місць, де він воліє бувати найчастіше.

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Близько 13 мільйонів людей по всьому світу щорічно спостерігають за китами, а вартість цієї галузі оцінюють у 2,1 мільярда доларів. При цьому спостереження за китами зовсім не просте завдання: у більшості подорожей на човнах людям вдається побачити лише 2% тіла кита протягом 2% часу, проведених в океані, пише BBC.

І все ж люди відчайдушно прагнуть познайомитися з цими морськими гігантами, а якщо пощастить, то й доторкнутися. За словами захисника китів Теда Чизмана, суперзіркою цього бізнесу є горбаті кити, оскільки цей вид відносно поширений і проводить багато часу на поверхні океану. Крім того, горбаті кити вельми привабливо "позують для фото": найуспішнішим спостерігачам може пощастити закарбувати "пролом" (стрибок із води) або помах кита.

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У міру того як розвиваються технології, вчені використовують їх, щоб люди і кити стали ближчими. У результаті дослідницька компанія Теда Чизмана HappyWhale дозволяє спостерігачам відчути тісний зв'язок із китом: користувачі завантажують фото кита на сайт, а потім програмне забезпечення (ПЗ) штучного інтелекту HappyWhale переглядає свою базу даних із 70 000 різних китів. Далі користувач отримує короткий опис кита: якщо він уже зустрічався і був названий, користувач може дізнатися його ім'я і навіть подивитися карту місць, де він раніше був помічений. Якщо ж людині вдалося сфотографувати нового кита, ШІ запропонує дати морському гіганту ім'я.

У кожного кита хвіст унікальної форми з маркуванням Фото: HappyWhale

За словами співробітників компанії, ШІ працює з використанням адаптивного ПЗ для розпізнавання облич людини, щоб ідентифікувати хвіст кита унікальної форми, кольору або маркування. При цьому ШІ настільки ефективний, що йому не потрібно, щоб хвіст кита був нерухомим і розправленим — він може ідентифікувати кита, навіть якщо його хвіст повернутий, вигнутий або перебуває в процесі пірнання.

Зазначимо, що система WhaleID абсолютно безплатна для представників громадськості, проте операторів спостереження за китами та круїзні лайнери просять вносити щомісячну плату. За словами Чизмана, вони ухвалили таке рішення, оскільки застосунок допомагає комерційним компаніям, які займаються спостереженнями за китами, миттєво ідентифікувати кита і розповісти його історію — тобто це чудовий досвід для гідів.

Happy Whale використовує всі отримані дані для відстеження переміщення китів по всьому світу Фото: HappyWhale

Водночас цей додаток відіграє важливу роль і для науки. Під час своїх спостережень люди з усього світу завантажують фото китів до однієї бази: науковці в результаті отримують змогу відстежувати чисельність і переміщення популяцій китів.

Ба більше, за словами Чизмана, дані відстеження китів, які вони отримали з фото користувачів застосунку, зіграли ключову роль у переконанні членів Міжнародної асоціації антарктичних туроператорів знизити максимально дозволену швидкість кораблів, щоб запобігти зіткненню з китами. Тобто новий застосунок на основі ШІ вигідний не тільки людям, а й науці та навіть самим китам.

Раніше Фокус писав про те, що сірі кити знайшли незвичайне розв'язання своєї проблеми з вошами: експлуатують людей.