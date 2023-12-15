Можно ли научить кошку приносить предметы: что ваши питомцы думают про "апорт"

Исследователи обнаружили, что наши пушистые любимцы вполне готовы играть в "принеси", но только при определенных условиях.

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Кошки и люди тысячелетиями живут бок о бок, за это время мы многое узнали о поведении своих любимцев и их характере. Однако некоторые моменты все еще неизвестны науке. Например, в ново исследовании ученые попытались выяснить, могут ли наши кошки играть в апорт, пишет The Guardian.

Несмотря на репутацию отстраненных и независимых, исследователи обнаружили, что удивительно много кошек в действительности играют в "принеси". Правда, ученые также обнаружили, что наши питомцы готовы это делать лишь на своих условиях.

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Новое исследование было проведено командой из Университета Сассекса, в нем приняли участие 924 владельца 1154 кошек, которые играют в апорт. По словам первого автора исследования, докторанта психологической школы Университета Сассекса Джеммы Форман, они с коллегами хотели лучше понять поведение животных.

В цело известно, что кошки крайне трудно поддаются дрессировке и все же ученые заметили, что им нравится апорт, но при одном условии. На самом деле кошки диктуют свои собственные сеансы принесения.

Результаты исследования показали, что для 94% кошек хватание и принесение предмета оказалось инстинктивным поведением, а вовсе не заслугой владельца или навыком, переданным от другого животного. Фактически исследование показывает, что большинство котят освоили игру в апорт еще будучи котятами или молодыми кошками.

При этом самыми популярными предметами, которые приносили кошки были игрушки, за ними следовали сферические игрушки, а затем косметика. При этом некоторые животные приносили лишь один конкретный тип предметов, а также обращались для игры к конкретному человеку или были готовы к игре лишь в определенное время.

По словам Форман, данное исследование стало еще одним доказательством того, что кошки на самом деле делают то, чего хотят сами. В случае с игрой в принеси, они готовы играть лишь тогда и с тем предметом и человеком, которые сами выбрали.

Владельцы сказали, что кошки начинали и заканчивали игры в апорт чаще, чем их владельцы, и, как правило, играли в апорт чаще и в течение более длительных периодов времени, когда они, а не их владельцы, инициировали игры.

Авторы исследования полагают, что такое поведение кошек и "контроль ситуации", вероятно, может быть полезным для благополучия и отношений с владельцами. А потому ученые советуют людям обращать внимание на то, чего хотят их питомцы и по возможности предоставлять это.

Ранее Фокус писал о том, что у кошек есть около 300 разных "лиц", и одно из них общее с людьми.