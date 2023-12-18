Компания из Японии провела испытание ракетного двигателя, работающего на коровьем навозе (видео)

Планируется, что ракеты-носители с таким двигателем будут выводить спутники на низкую околоземную орбиту.

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Японская компания Interstellar Technologies провела успешное испытание нового ракетного двигателя, который действительно работает на коровьем навозе местного производства, пишет Futurism.

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Согласно заявлению Interstellar Technologies, инженеры компании провели успешное испытание нового ракетного двигателя ZERO, которым должны быть оснащены ракеты-носители, предназначенные для вывода спутников на низкую околоземную орбиту. Испытание проходило в Хоккайдо, самой северной островной префектуре Японии. Новый двигатель работает на жидком биометане, который получен из коровьего навоза, доставленного с ферм Хоккайдо. На видео, которое размещено в социальной сети Х, видно, как двигатель начинает свою работу и выпускает сверхгорячую струю синего горизонтального пламени.

В компании Interstellar Technologies заявили, что дополнительные испытания двигателя ZERO будут проведены в январе 2024 года. Если все пройдет успешно, то такой двигатель можно будет установить на ракетах-носителях, с помощью которых в космос будут отправлять спутники.

Сам факт успешного испытания ракетного двигателя на биометане уже радует, но еще больше впечатляет то, что топливо было создано из коровьего навоза. Таким образом такой двигатель решает главную проблему космических запусков, о которой говорят многие защитники окружающей среды. Дело в том, что современные химические ракетные двигатели наносят сильный экологический ущерб планете.

Согласно заявлению Interstellar Technologies, инженеры компании провели успешное испытание нового ракетного двигателя ZERO, которым должны быть оснащены ракеты-носители, предназначенные для вывода спутников на низкую околоземную орбиту Фото: Futurism

Например, ракета Falcon 9 от компании SpaceX, которую активно использует NASA для полетов в космос, работает на топливе из кислорода и керосина. Выбросы из двигателей таких ракет оставляют в атмосфере вредные частицы, которые могут находится в воздухе в течение нескольких лет. Эти частицы могут только усугубить нарастающую проблему глобального потепления, а также повредить озоновый слой.

Сейчас увеличилось количество космических полетов и в будущем их станет еще больше, поэтому необходимо решать проблему негативного воздействия запусков ракет на окружающую среду, а особенно на климат на Земле.

Ученые считают, что сделать это нужно как можно быстрее, ведь на Земле скоро наступит переломный момент в изменении климата из-за слишком больших выбросов углерода в атмосферу.

По этой причине использование топлива, полученного из коровьего навоза, для ракетных двигателей, является очень важным. С другой стороны, крупный рогатый скот является одним из основных источников выбросов метана на планете, ведь навоз является источником более 14% выбросов парниковых газов на Земле. Если хотя бы часть этих отходов жизнедеятельности коров превратить в топливо для ракет, то это может в какой-то мере решить сразу две экологические проблемы.

Как уже писал Фокус, владелец компании Blue Origin Джефф Безос хочет поселить триллион человек на огромных цилиндрических космических станциях. По словам Безоса, поверхности планет слишком маленькие, поэтому для заселения Солнечной системы огромным количеством людей нужны специальные космические станции.