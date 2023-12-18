Могут ли люди дышать воздухом на Марсе: ученые рассказали, чем это закончится

Исследователи говорят, что воздух на Красной планете есть, другое дело его состав.

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Когда первые поселенцы уже высадятся на Марсе, первое что им понадобится: кислород, вода, еда и кров над головой, пишет IFLScience.

В воздухе на Земле содержится кислород, которым мы дышим, его обеспечивают нам растения и некоторые виды бактерий. Но, как известно, кислород – не единственный газ, который формирует атмосферу Земли, он даже не самый обильный. Только 21% воздуха на планете состоит из кислорода, а остальное – это азот, около 78%.

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Но если в воздухе больше азота, тогда как же мы дышим кислородом. Технически мы вдыхаем все, что находится в атмосфере, но наше тело использует только кислород, а от остального мы избавляемся при выдохе.

Атмосфера на Марсе очень тонкая, ее объем составляет всего 1% земной атмосферы. Иными словами, на Марсе на 99% меньше воздуха, чем на нашей планете. Частично это связано с тем, что сам Марс вдвое меньше Земли, поэтому его гравитации недостаточно, чтобы удержать более плотную атмосферу.

Самый же распространенный газ в марсианской атмосфере – это углекислый газ. Для людей на Земле углекислый газ является ядовитым в высоких концентрациях. Его количество в нашей атмосфере составляет меньше 1%. Но в атмосфере Марса углекислый газ составляет 96% воздуха.

В это же время, на Марсе почти нет необходимого нам кислорода: всего лишь одна десятая процента воздуха, чего точно не хватит для выживания человека.

Если попытаться дышать на поверхности Марса без скафандра с кислородом, человек умрет в ту же минуту. Он задохнется от нехватки кислорода, а также его кровь закипит от низкого атмосферного давления.

На сегодняшний день на поверхности Марса не было найдено однозначных доказательств присутствия жизни на планете в прошлом. Но поиски начались относительно недавно, когда на Марс были отправлены марсоходы и другие аппараты.

Дело в том, то Марс – экстремальная среда, даже если не брать во внимание недостаток кислорода. На поверхности Красной планеты очень мало жидкой воды, а температура невероятно низкая – ночью она достигает -73 градусов по Цельсию.

Но мы знаем, что множество организмов на Земле могут выжить и в более экстремальных условиях. Возможно, сейчас жизни на Марсе нет, но она могла быть там миллиарды лет назад.

Поиск признаков древней жизни на Марсе – основная цель марсохода NASA Perseverance.

Напомним, Земля откатится на 2,4 млрд лет назад и это убьет почти все живое на планете. Исследователи прогнозируют, что чрезвычайное падение уровня кислорода в атмосфере нашей планеты погубит большую часть всего живого, в том числе и людей.