Снежный секрет. Ученые рассказали, почему не существует одинаковых снежинок (фото)

Развитие снежных кристаллов является сложным, но детерминированным процессом.

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По словам ученых, действительно шансы увидеть две одинаковые снежинки в природе практически равны нулю. Это связано с тем, что процесс их формирования очень специфичен, пишет IFLScience.

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Снежинками называются снежные кристаллы, которые формируются по определенной схеме в зависимости от температуры и являются результатом превращения водяного пара в лед, то есть вода не проходит жидкую фазу. Если капля воды замерзает, то образуется то, что известно, как мокрый снег.

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Формирование самых больших снежных кристаллов может занять до 45 минут, что дает возможность изменить условия окружающей среды и повлиять на их развитие. Оказывается, классическая шестиугольная форма снежинок, которая многим известна, является лишь одной из многих форм, которые могут принимать снежные кристаллы.

Процесс формирования снежинки Фото: IFLScience

Снежинки развиваются поэтапно, постепенно увеличиваясь в диаметре по мере появления новых элементов, а шестикратная симметрия, которую мы видим в снежных кристаллах, обусловлена тем, как молекулы воды расположены внутри решетки.

По словам Кеннета Либбрехта из Калифорнийского технологического института, большинство снежинок имеют шестиугольную форму, но иногда они имеют более треугольную форму, а в редких случаях они представляют собой почти идеальные равносторонние треугольники. Треугольные снежинки появляются, потому что для их возникновения требуется температура минус 14 градусов Цельсия и правильная влажность.

По словам ученого, снежные кристаллы падают вниз по-разному и на них влияют разные условиях окружающей среды, потому они принимают разную форму. Как говорит Либбрехт, исходя из этого шансы получить две одинаковые снежинки в дикой природе почти равны нулю. Это можно сделать только в лабораторных условиях.

Шансы получить две одинаковые снежинки в дикой природе почти равны нулю. Это можно сделать только в лабораторных условиях Фото: IFLS

Очень маловероятно, что две снежинки в дикой природе упадут одинаково, столкнутся с одинаковыми условиями в одно и то же время и приобретут одинаковую структуру.

"В лаборатории я могу заставить две снежинки измениться, и они изменятся одинаково одновременно. Это говорит о том, что рост снежных кристаллов является детерминированным. Во многом это определяется внешними условиями, и если обеспечить такие условия, то можно получить очень похожие друг на друга снежные кристаллы", — говорит Либбрехт.

Также Фокус писал о том, насколько большими могут быть снежинки, и какая считается самой крупной. Самая большая снежинка имела ширину почти 40 см, но на самом деле это не совсем снежинка в общем понимании этого слова.

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