Секретное послание, спрятанное в платье 19 века, оказалось давно утраченным шифром (фото)

Аналитик смог выяснить, что из себя представляет набор, казалось бы, ничего не означающих слов на клочке бумаги, возрастом 135 лет.

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В 2013 году археолог Сара Риверс-Кофилд купила в магазине в штата Мэн, США, шелковое платье 19 века. В нем она обнаружила потайной карман, где лежали 2 скомканных листа бумаги. Когда эти листы расправили, то на них обнаружили 20 предложений, которые состояли из несвязанных между собой слов и поэтому явного смысла в этих строчках не было. Ученая разместила фотографии своей находки в блоге в Интернете, и многие взломщики шифров все это время пытались разгадать, что там на самом деле там написано. Находка даже получила название "криптограмма Шелкового платья" и некоторые считали ее одной из 50 самых известных неразгаданных шифров в мире. Но этот шифр взломал компьютерный аналитик Уэйн Чэн из Манитобского университета, Канада. Результаты его исследования опубликованы в журнале Cryptologia, пишет ScienceAlert.

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Когда загадочный шифр был опубликован в Интернете, то многие приняли его за очень секретный код, которым могли пользоваться на территории США как представители иностранной разведки, так и преступники. Но реальность, как оказалось, более прозаична.

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Как выяснил Чэн, на самом деле сообщения, написанные на бумаге, представляют собой разновидность телеграфного кода, которым в 19 веке пользовались армия США и Бюро погоды для обмена прогнозами погоды. Но этим конкретным шифром использовались только избранные чиновники правительства США, которые отвечали за создание национальной карты погоды. В частности, загадочные сообщения хранят в себе информацию о погоде в некоторых штатах США и нескольких провинциях Канады.

В 2013 году археолог Сара Риверс-Кофилд купила в магазине в штате Мэн, США, шелковое платье 19 века. В нем она обнаружила потайной карман, где лежали 2 скомканных листа бумаги Фото: ScienceAlert

Для того, чтобы расшифровать этот код, аналитик использовал специальную книгу армии США, которая сохранилась с 1877 года. После этого "криптограмма Шелкового платья" наконец-то обрела смысл.

Чэн объяснил, как работал такой шифр, с помощью которого передавали прогноз погоды. Например, есть строчка Memphis Target Kernel One Nile Bigot Tide (Мемфис Цель Ядро Один Нил Фанатик Прилив, правда же бессмыслица?).

Первое слово в шифре Memphis означает место расположения метеостанции. Второе слово Target описывает давление и температуру. Одно слово может описать обе функции, поскольку его можно разбить на две части.

Первый лист секретного сообщения Фото: ScienceAlert

Например, если слово начинается с гласной буквы, то оно означает давление или температуру ниже 0,1. Если слово начинается с согласной буквы, то оно означает повышение давления или температуры в зависимости от расположения буквы в алфавите.

По словам Чэна, если второе слово в шифре Dundee, то его можно разделить на Du, что указывает на показатель барометра 0,2, и de, что указывает на температуру 24 градуса. Если разделить слово Unfold, то U указывает показатель барометра 0, а fo — на температуру 38 градусов по Фаренгейту. А слово Target указывает на температуру 44 градуса и значение барометра 0,92.

Второй лист секретного сообщения Фото: ScienceAlert

Слово Kernel показывает время суток и точку росы. Слова One и Nile указывают на ветер и осадки. Слово Bigot содержит информацию о скорости ветра и максимальной температуре. Слово Tide указывает на высоту подъема воды в реке.

Благодаря имеющейся информации Чэн смог выяснить, что в зашифрованном сообщении речь шла о погоде 27 мая 1888 года. По словам Чэна, все прогнозы погоды сходились в одной точке – в телеграфной комнате Военного министерства США в Вашингтоне. Женщины не занимались сбором этой информации, но они работали на вспомогательных должностях.

Чэн предполагает, что сотрудницы правительственного ведомства могли заниматься обработкой зашифрованных сообщений. Соответственно, владелица шелкового платья могла быть одной из таких сотрудниц. Известно, что ее имя было Беннет, ведь оно вышито на платье. Но зачем эта женщина спрятала секретное послание в потайной карман остается загадкой.

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