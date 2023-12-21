Щенячьи глазки действительно существуют: особым магнетизм обладают собаки с темными глазами

Исследователи выяснили, почему у большинства собак темные глаза, если у их родственников волков – желтые.

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Почти невозможно отказать щенку в угощении, когда он умоляюще смотрит на вас своими большими "щенячьими глазками". Новое исследование доказало, что собаки с темными глазами воспринимаются людьми как более дружелюбные и менее опасные, пишет Daily Mail.

Эксперты полагают, что причиной широкого распространения собак с темными глазами, возможно, являются люди. Все современные собаки – это потомки волков, которые стали лучшими друзьями человека.

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Но, как известно, среди волков самый распространенный цвет глаз – это желтый. Поэтому ученые решили выяснить, могли ли люди повлиять на цвет глаз собак.

Команда из Университета Тейко в Японии проанализировала 22 изображения серых волков и 81 изображение домашних собак, относящихся к 35 различным породам. Ученые выяснили, что радужка глаз у собак была намного темнее, чем у волков, и также была чаще коричневой, чем желтой.

Цвет глаз собак поменял восприятие людей. Фото: Royal Society Open Science

Далее были взят изображения 12 собак, среди которых были лабрадоры-ретриверы, венгерские выжлы и вельш-корги. После этого ученые перекрасили собакам цвет глаз, заменив их на темные или желтые.

В рамках эксперимента ученые отобрали 76 добровольцев, которым предложили оценить фотографии собак с темными глазами. Животные были охарактеризованы участниками, как более дружелюбные и менее угрожающие, чем те же собаки со светлыми глазами.

"Мы предполагаем, что более темная радужка не дает определить размер зрачка, и таким образом, создается иллюзия большого зрачка, что делает собак больше похожими на младенцев. Исследования показывают, что люди оценивают других людей с большими зрачками, как более дружелюбных, привлекательных и в целом, заслуживающих доверия", — говорит автор исследования доктор Акицугу Конно.

Также исследователи отмечают, что темные глаза могут вызывать у людей "заботливую" реакцию, что способствовало развитию этой черты у одомашненных собак.

Напомним, ученые показали, как видят наш мир собаки и какие цвета они различают. Британский ветеринар создала фотографии известных объектов, чтобы показать, чем отличается зрение собак от зрения человека.