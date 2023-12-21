Папа Римский подделал 300 лет истории: о чем говорит гипотеза фантомного времени

Трезвый взгляд на очень необычную теорию заговора, которая утверждает, что Средневековья никогда не было.

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Согласно гипотезе фантомного времени, период с 614 по 911 год нашей эры никогда не существовал. Он якобы был подделан Папой Римским Сильвестром II и императором Священной Римской империи Оттоном III, чтобы придать своему правлению религиозное значение. Хотя историки всегда должны скептически относиться к прошлому, гипотеза фантомного времени — это скорее теория заговора, чем наука, пишет Big Think.

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Гипотеза фантомного времени является псевдоисторической теорией заговора, которая утверждает, что период с 614 по 911 год нашей эры никогда не существовал и что каждый исторический артефакт, датированный этим периодом, является ложью.

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Эту гипотезу создал немецкий публицист и историк-любитель Гериберт Иллиг в 90-х годах прошлого века. В ходе своего расследования Иллиг сравнил датировку юлианского календаря (введенного Юлием Цезарем в 45 году до н. э.) с датировкой григорианского календаря (введенного Папой Римским Григорием XIII в 1582 году нашей эры). Он утверждал, что, по его расчетам, не хватает примерно 297 лет.

Иллиг считал, что эти недостающие годы были тайно добавлены как часть заговора, задуманного Папой Римским Сильвестром II и императором Священной Римской империи Оттоном III. Эта средневековая элита якобы хотела ускорить время, чтобы время их правления соответствовало 1000 году, то есть ровно через тысячелетие после рождения Иисуса Христа.

Чтобы скрыть это от будущих поколений, Оттон и Сильвестр наняли писцов для создания и копирования средневековых рукописей, подробно описывающих вымышленные события и людей. После распространения в монастырях и библиотеках по всей Европе эти рукописи ошибочно приняли за реальную историю.

Оттон III Фото: Wikipedia

В то же время гипотеза фантомного времени содержит небольшую долю истины. Например, подавляющее большинство раннесредневековых рукописей представляют собой копии утерянных оригиналов, что ставит под сомнение точность некоторых деталей. Верно также и то, что европейский календарь неоднократно пересматривался, и многие монахи с математическим складом ума пытались правильно рассчитать дату для Рождества, Пасхи и других религиозных праздников. Наконец, это правда, что большая часть истории, особенно Древнего мира и Средних веков, была написана победителями. Все исторические летописи должны изучаться со здоровой дозой пристального внимания и скептицизма.

Но гипотеза фантомного времени разваливается, как только к ней начинаешь присматриваться поближе. Хотя в Европе сохранилось, возможно, не так уж много оригинальных рукописей из раннего средневековья, документы и артефакты из Азии, Африки, и Америки служат убедительным доказательством того, что эти недостающие столетия действительно существовали.

Свидетельства пропавших веков можно найти и в природе. Кольца деревьев отражают течение времени, а древние и средневековые документы об астрономических событиях, таких как солнечные затмения, показывают, что их наблюдатели жили в разные периоды.

Ученые считают, что гипотеза фантомного времени является продуктом каких-то очень долгоживущих "призраков", которые продолжают преследовать исследования Средних веков. Эта гипотеза основана, например, европоцентризме, который долгое время определял эту область науки, забывая о том, что за пределами Европы существует какая-либо другая история.

Гипотеза фантомного времени — это теория заговора, выдающая себя за серьезное научное исследование. Несмотря на свою полную неправдоподобность, эту гипотезу оказалось трудно опровергнуть. Частично это связано с тем, что теории заговора более эмоциональны, чем логичны. Веру в три недостающих столетия вряд ли можно развеять фактами, поскольку она основана, прежде всего, на глубоко укоренившемся недоверии к науке у некоторых людей, считают ученые.

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